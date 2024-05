Chinas Industrie schrumpft überraschend - Zweifel an nachhaltiger Erholung

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Peking/Berlin (Reuters) - Chinas Industrie ist einem offiziellen Konjunkturbarometer zufolge zuletzt geschrumpft.

Dies nährt Zweifel an einer durchgreifenden Erholung des Sektors. Der am Freitag vom Statistikamt (NBS) veröffentlichte Einkaufsmanagerindex (PMI) für das verarbeitende Gewerbe fiel im Mai mit 49,5 Zählern unerwartet unter die Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Im Vormonat hatte er mit 50,4 Zählern noch knapp darüber gelegen. Von Reuters befragte Experten rechneten damit, dass sich der an den Finanzmärkten stark beachtete Frühindikator im Wachstumsbereich halten würde. Das nicht-verarbeitende Gewerbe ist zwar mit 51,1 Zählern weiterhin in dieser Zone, wuchs im Mai jedoch etwas langsamer als im April.

"Die PMIs zeigen weiterhin ein gemischtes Wachstumsbild", so Commerzbank-Experte Tommy Wu. Er verweist zugleich darauf, dass die Regierung neue und aggressive Maßnahmen zur Rettung des Immobilienmarktes eingeleitet habe: "Dies erhöht die Chance, dass sich die Wirtschaft im Laufe dieses Jahres belebt."

Der überhitzte chinesische Immobilienmarkt, der für ein Viertel des Bruttoinlandsprodukts steht, ist seit Jahren in der Krise. Die Behörden versuchen seit 2022 verstärkt, den Sektor zu stabilisieren, der eine wichtige Triebfeder der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt ist. Aber eine nennenswerte Erholung blieb bisher aus.

Der Blick auf die Einkaufsmanagerdaten im Mai zeigt laut Experten, dass sich der Industrie-Bereich in der Volksrepublik noch nicht nachhaltig stabilisiert hat: "Gerade als die Verbesserung im März und April darauf hinzudeuten schien, dass das verarbeitende Gewerbe endlich auf festeren Füßen steht, sät der Mai-Wert nun wieder Zweifel", so Commerzbank-Ökonom Wu. Es bestehe das Risiko, dass die Verbesserung nur vorübergehend gewesen sei und die Schwäche anhalte.

IWF: IMMOBILIENSEKTOR BLEIBT WACHSTUMSRISIKO

Xu Tianchen, Leitender Ökonom bei der Forschungs- und Analyseabteilung der Economist Group, glaubt, dass die Schwäche im Mai ein vorübergehender Ausreißer sein könnte: "Im Juni werden wir wahrscheinlich eine Verbesserung sehen, wenn neue politische Maßnahmen der Regierung zu greifen beginnen, wie etwa der Immobilienrettungsplan und die Ausgabe spezieller Staatsanleihen", fügte er hinzu.

Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat jüngst seine Wachstumsprognose für China um 0,4 Prozentpunkte auf 5,0 Prozent für 2024 und 4,5 Prozent für 2025 nach oben korrigiert. Die Finanzorganisation mit Sitz in Washington warnte jedoch, dass der Immobiliensektor weiterhin ein wesentliches Wachstumsrisiko darstelle. Mit der neuen Konjunkturprognose liegt der IWF nun im Einklang mit der Schätzung der Regierung in Peking, die für 2024 ein Wachstumsziel von rund fünf Prozent ausgegeben hat. Im ersten Quartal wurden die Erwartungen der Ökonomen übertroffen. Am Ende der ersten drei Monate stand ein Zuwachs der Wirtschaftsleistung um 5,3 Prozent.

