Cinven nimmt Laborbetreiber Synlab wieder von der Börse

Berlin (Reuters) - Der Laborbetreiber Synlab soll drei Jahre nach seiner Erstnotiz wieder von der Börse verschwinden.

Der Finanzinvestor Cinven, der die Mehrheit an Synlab kontrolliert, kündigte am Freitag ein Übernahmeangebot für die noch ausstehenden Aktien an. Anschließend solle Synlab vom Kurszettel genommen werden. Über die Holding Ephios hält Cinven derzeit ungefähr 86 Prozent der Anteile an Synlab.

Cinven hatte Synlab im Frühjahr 2021 an den Aktienmarkt gebracht, zu einer Bewertung von 5,9 Milliarden Euro einschließlich Schulden. Das Münchner Unternehmen hatte sich an der Börse jedoch nach dem Ende des Corona-Test-Booms als Flop erwiesen, weshalb sich Cinven zum Rückkauf entschlossen hatte. Derzeit liegt die Bewertung von Synlab bei knapp 2,4 Milliarden Euro.

