Einzelhandel erleidet deutlichen Umsatzschwund - Hilft die EM?

Berlin (Reuters) - Die Hoffnungen auf einen Konsumaufschwung in Deutschland erhalten zu Frühjahresbeginn einen unerwarteten Dämpfer: Die Einzelhändler erlitten im April überraschend starke Umsatzeinbußen.

Ihre Einnahmen fielen um 1,4 Prozent geringer aus als im Vormonat, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte. Inflationsbereinigt (real) gab es einen Rückgang von 1,2 Prozent. Hier hatten von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen nur mit einem Mini-Minus von 0,1 Prozent gerechnet.

Die privaten Konsumausgaben erwiesen sich im ersten Quartal als Konjunkturbremse. Zwar wuchs das Bruttoinlandsprodukt von Januar bis März um 0,2 Prozent zum Vorquartal, der Konsum allerdings schrumpfte um 0,4 Prozent - trotz nachlassender Inflation und steigender Reallöhne. So gaben die Verbraucher weniger für Nahrungsmittel und Bekleidung aus.

Der Umsatz im Einzelhandel mit Lebensmitteln sank auch im April besonders kräftig: Er fiel real um 3,7 Prozent geringer aus als im Vormonat. Das Geschäft mit Nicht-Lebensmitteln nahm dagegen um 0,2 Prozent zu. Der Internet- und Versandhandel wuchs sogar um 2,9 Prozent.

Die in zwei Wochen beginnende Fußball-Europameisterschaft in Deutschland wird der Bundesbank womöglich die noch maue Konsumstimmung heben. Sie erwartet zwar kein Konsumfeuerwerk. "Allerdings besteht durchaus die Chance, dass sich die derzeit noch sehr verhaltene Konsumstimmung in Deutschland im Kontext der EM rascher aufhellt, als wir es derzeit auf Basis der verfügbaren Indikatoren erwarten", so die Bundesbank. Auch der Handelsverband Deutschland (HDE) hofft durch die EM auf frische Impulse. Er rechnet mit zusätzlichen Umsätzen von 3,8 Milliarden Euro durch das Turnier, das vom 14. Juni bis 14. Juli ausgetragen wird.

Die Stimmung der deutschen Verbraucher ist zwar aktuell so gut wie seit zwei Jahren nicht mehr. Allerdings liegt das für Juni berechnete Barometer für das Konsumklima mit minus 20,9 Punkten immer noch tief im negativen Bereich, wie die Marktforscher GfK und NIM bei ihrer Umfrage unter 2000 Verbrauchern mitteilten.

