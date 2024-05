Hälfte der Paare hält 22 Minuten Kontakt während der Arbeitszeit

BERLIN (dpa-AFX) - Hier eine Nachricht über das Abendessen, da ein schnelles Kuss-Emoji: Auch während der Arbeitszeit hält jedes zweite Paar in Deutschland Kontakt miteinander, im Durchschnitt 22 Minuten pro Tag. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage der Datingplattform ElitePartner in Zusammenarbeit mit dem Marktforschungsinstitut Fittkau und Maaß, für die 3523 Liierte, in deren Partnerschaft mindestens einer berufstätig ist, befragt wurden.

Bei der Generation Z, also den um das Jahr 2000 Geborenen, wird demnach mehr als eine halbe Stunde für Kommunikation mit dem oder der Liebsten aufgewendet. Bei den sogenannten Boomern, die in den geburtenstarken Jahrgängen zwischen 1946 und 1964 geboren wurden, sind es durchschnittlich 18 Minuten.

Dennoch sehen viele Paare Luft nach oben, wenn es um Zeit für die Liebe geht: 43 Prozent der 1814 befragten Männer und 30 Prozent der 1709 befragten Frauen würden gerne weniger arbeiten, um mehr sich mehr ihrer Beziehung widmen zu können. Der Umfrage zufolge hat jedes vierte Paar (26 Prozent) aufgrund von Arbeitszeiten zu wenig Zeit füreinander. Von einer guten Balance zwischen Job und Beziehung berichten aber immerhin 56 Prozent der Paare.

Ganz abschalten können einige nach Feierabend nicht: 36 Prozent der Paare sprechen in ihrer Freizeit über den Job - und 21 Prozent der Männer sind genervt, wenn das ständig passiert. Bei den Frauen sind es 12 Prozent. Zum Streitthema können Überstunden werden: Mehr als jedes fünfte Paar (22 Prozent) lag sich deshalb schon in den Haaren. Zudem kann sich Unzufriedenheit im Arbeitsleben auf die Beziehungsqualität auswirken - jede fünfte Partnerschaft ist den Angaben zufolge davon belastet.

An Unterstützung für die Karriere des anderen mangelt es bei den meisten Menschen in Deutschland indes nicht. Zwei Drittel der Befragten gaben an, dass sie sich von ihrem Partner oder ihrer Partnerin in diesem Bereich gestärkt fühlen. Für die Umfrage wurden im Oktober/November 2023 insgesamt 6164 erwachsene Internetnutzer mit Wohnsitz in Deutschland (nicht ElitePartner-Mitglieder) befragt./eub/DP/zb