Implenia gewinnt grosses, komplexes Tunnelprojekt in Norwegen: E02 Kvitsøy, E39 Rogfast

Zweiter Auftrag im Projekt Rogfast für das Joint Venture von Implenia und Stangeland Maskin | Gesamtauftragswert des Projekts E02 Kvitsøy beläuft sich auf mehr als CHF 540 Mio. | Auftragsvolumen für Implenia von über CHF 420 Mio.

Glattpark (Opfikon), 31. Mai 2024 – Das Joint Venture (JV) von Implenia und Stangeland Maskin (Implenia 77%, Stangeland Maskin 23%) hat von der staatlichen norwegischen Strassenverwaltung einen zweiten Auftrag für das Projekt Rogfast erhalten. Der Gesamtauftragswert des neuen Projekts E02 Kvitsøy beläuft sich auf mehr als CHF 540 Mio., was für Implenia ein Auftragsvolumen von über CHF 420 Mio. ergibt.

Das Projekt E02 Kvitsøy gilt als komplexester Teil des Rogfast-Projekts und umfasst einen rund 8,8 km langen Gegenverkehrstunnel mit einem Querschnitt von 10,5 m, der südlich und nördlich von Kvitsøy in ca. 230 m Tiefe unter der Meeresoberfläche verläuft. Das Joint Venture wird auch den kompletten Innenausbau des Tunnels, technische Gebäude, Pumpstationen und weitere Anlagen erstellen. Darüber hinaus umfasst das Projekt zwei Lüftungsschächte, einen Knotenpunkt im Tunnel mit Rampen und Kreisverkehr, 1,6 km Strasse im Tagbereich sowie zwei Brücken und eine grosse Meeresaufschüttung, auf der ein Gewerbegebiet entstehen wird.

Fortsetzung der bewährten Zusammenarbeit

Bereits heute baut Implenia zusammen mit Stangeland Maskin den E03 Boknafjord-Tunnel. Mit dem neuen Auftrag realisiert das Joint Venture nun rund 70 Prozent des gesamten Rogfast-Projekts. Beim Projekt E02 Kvitsøy ist Implenia für den Tunnelvortrieb und den Innenausbau des Tunnels verantwortlich, während Stangeland Maskin für den Materialtransport einschliesslich der Aufschüttung, die Erdarbeiten sowie den Strassenbau im Tunnel- und Tagbereich zuständig ist.

Ein komplexes Projekt im Einklang mit der Strategie von Implenia

«Wir sind stolz darauf, dass wir zusammen mit unserem JV-Partner Stangeland Maskin für dieses wichtige Projekt ausgewählt wurden. E02 Kvitsøy ist ein weiteres komplexes Tunnelprojekt und passt daher perfekt zu unserer Strategie. Wir werden unsere umfassende Expertise in den Bereichen Tunnelbau, Beton sowie Wasser- und Frostschutz einbringen», sagt Erwin Scherer, Global Head Tunnelling bei Implenia.

Der Vertrag zwischen Implenia, Stangeland Maskin und der staatlichen norwegischen Strassenverwaltung soll unterzeichnet werden nach Ablauf der Einsprachefrist am 7. Juni 2024. Die Arbeiten beginnen im Spätsommer dieses Jahres und sollen im Jahr 2030 abgeschlossen sein.

Projekt E02 Kvitsøy, E39 Rogfast: Ein grosses und komplexes Tunnelsystem in ca. 230 m Tiefe unter der Meeresoberfläche (Bild: © Norconsult/staatliche norwegische Strassenverwaltung).

