IRW-News: ACCESSWIRE News Network : CESI: Nicola Melchiotti zum neuen CEO ernannt, Guido Bortoni als Vorsitzender bestätigt

IRW-PRESS: ACCESSWIRE News Network : CESI: Nicola Melchiotti zum neuen CEO ernannt, Guido Bortoni als Vorsitzender bestätigt

MILAN, ITALY / ACCESSWIRE / May 31, 2024 / Heute fand unter der Leitung von Guido Bortoni, der in seiner Rolle als Vorsitzender bestätigt wurde, die erste Sitzung des neuen Verwaltungsrats der CESI S.p.A. statt. Der Verwaltungsrat wurde am 29. Mai von der ordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre erneuert.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/75771/05-31-24CESI.001.jpeg

Related Image

Neuer CESI CEO

Mr. Nicola Melchiotti, der neue CEO von CESI

Während der Sitzung wurde Nicola Melchiotti zum neuen Chief Executive Officer (CEO) des Konzerns für die Amtszeit 2024 - 2026 ernannt.

Am 1. Juni wird Melchiotti auch die Rolle des General Managers übernehmen. Er folgt auf Domenico Villani, der als Executive Vice President für die TIC/KEMA Labs-Division und Group Sustainability Affairs des Konzerns im Unternehmen verbleibt.

Nicola Melchiotti kommt zu CESI nach einer langen Karriere bei Enel, wo er verschiedene internationale Positionen innehatte, darunter Head of Global Customer Operations, Country Manager Argentinien, Head of European Public Affairs and Regulation in Brüssel sowie Area Manager für Mexiko und Mittelamerika. Sein beruflicher Werdegang umfasste auch strategische Beratung bei McKinsey & Company. Melchiotti hat einen Ingenieursabschluss in Informatik am Politecnico di Milano, einen Master in Ingenieurwesen der CentraleSupélec in Paris und einen MBA der Harvard Business School.

Ich danke den Aktionären für das Vertrauen, das sie in mich gesetzt haben. Die Energiewende stellt eine einzigartige Gelegenheit dar, die Fähigkeiten, Technologien und Innovationen von CESI zu nutzen. Wir wollen dieses Potenzial voll ausschöpfen und ein wichtiger Partner für Unternehmen und Institutionen werden, die den Pfad der Transformation in den Sektoren Energie und Infrastruktur eingeschlagen haben", erklärte der neue CEO.

Neben Bortoni und Melchiotti umfasst der neue Verwaltungsrat:

- Gianni Vittorio Armani - Enel

- Chiara dalla Chiesa - Enel

- Claudio Dicembrino - Enel

- Luca Giorgio Maria De Rai - Prysmian

- Maria Rosaria Guarniere - Terna

- Francesco Salerni - Terna

- Carmine Scoglio - Terna

- Flavio Villa - Hitachi Energy

Vorsitzender Bortoni kommentierte seine Bestätigung: Mit Dankbarkeit an die Aktionäre von CESI geht mein erster Gedanke an die Kollegen, die bei CESI S.p.A. in Italien und weltweit im CESI-Konzern tätig sind. Der Konzern hat eine lange Geschichte und eine vielversprechende Zukunft, entschlossen, durch die Qualität seiner Lösungen weiter zu wachsen. Ich hoffe, als Vorsitzender des neuen Verwaltungsrats gut zu dienen und mein weiterhin starkes Engagement in diese neue Amtszeit einzubringen. Ich verspreche dem neuen CEO meine volle Unterstützung, der heute in das Management von CESI eintritt, und wünsche ihm im Namen des gesamten Verwaltungsrats viel Erfolg."

Der neue Verwaltungsrat sowie alle Mitarbeiter von CESI sprechen Domenico Villani ihren Dank für seine Hingabe während seiner Amtszeit als CEO aus. Sein Beitrag war grundlegend für den Erfolg und das Wachstum von CESI. Das Unternehmen freut sich daher, weiterhin von seiner wertvollen Zusammenarbeit zu profitieren.

Seit fast siebzig Jahren bietet CESI (Centro Elettrotecnico Sperimentale Italiano) Kunden in über 70 Ländern Dienstleistungen in den Bereichen Innovation, Digitalisierung, Beratung, Prüfung und Engineering für den Energiesektor sowie im Bau- und Umweltingenieurwesen an. Durch seine KEMA Labs Division ist der Konzern weltweit führend in der unabhängigen Prüfung, Inspektion und Zertifizierung von Komponenten und Systemen für die Elektro- und Digitalbranche. CESI ist auch eines der wenigen Unternehmen weltweit, das fortschrittliche Solarzellen für Weltraumanwendungen entwickelt und produziert.

Zu den Hauptkunden gehören Energieerzeugungsunternehmen, Betreiber von Übertragungs- und Verteilungsnetzen, internationale Hersteller von elektrischen und digitalen Komponenten und Systemen, private Investoren, öffentliche Institutionen (Regierungen, öffentliche Verwaltungen, lokale Behörden) und Regulierungsbehörden. Darüber hinaus arbeitet CESI eng mit internationalen Finanzinstitutionen wie der Weltbank, der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, der Interamerikanischen Entwicklungsbank, der Asiatischen Entwicklungsbank und dem Arabischen Fonds zusammen.

Contact Information

Paolo Chighine

Executive Vice President Group External Relations

paolo.chighine@cesi.it

Davide Cospito

Media Manager Group External Relations

davide.cospito@cesi.it

+39 02 2125 5032

SOURCE: CESI SpA

View the original press release on newswire.com.

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=US0000000003

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.