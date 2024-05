Südafrika erstmals seit 1994 vor Bildung einer Koalitionsregierung

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Midrand (Reuters) - In Südafrika rückt ein Ende der Alleinregierung des Afrikanischen Nationalkongresses (ANC) und damit erstmals seit 1994 die Bildung einer Koalition näher.

Nach Auszählung von über 60 Prozent der Voten entfielen auf den ANC am Freitag knapp 42 Prozent der Stimmen. Bei der Parlamentswahl 2019 hatte die Partei von Präsident Cyril Ramaphosa mit 57,5 Prozent noch eine deutliche absolute Mehrheit erreicht. Die Aufmerksamkeit der Beobachter richtet sich damit auf die potenziellen Koalitionspartner. Die Wahlkommission strebt an, am Sonntag das endgültige Ergebnis der Abstimmung vom Mittwoch zu verkünden.

Der ANC hat nach eigenen Angaben noch keine Fühler zu möglichen Partnern ausgestreckt. Die Parteispitze müsse erst den Wahlausgang beraten, außerdem müssten Parteigremien konsultiert werden, sagte die stellvertretende ANC-Generalsekretärin, Nomvula Mokonyane. "Im Moment sprechen wir mit niemandem."

Trotz der historischen Verluste ist Ramaphosas Amt als ANC-Präsident und damit auch als Präsident des Landes offenbar nicht gefährdet. "Niemand wird zurücktreten", sagte Mokonyane vor Journalisten. Alle seien zuversichtlich, dass Ramaphosa Präsident des ANC bleibe. "Die Hürden, auf die wir stoßen, dürfen nicht einer Einzelperson zugeschrieben werden", fügte sie hinzu.

Nach den am Freitagmittag vorliegenden Auszählungen kommt der ANC auf 41,9 Prozent der Stimmen. Ihm folgt die wirtschaftsfreundliche Demokratische Allianz (DA) mit 23 Prozent. Platz drei belegt demnach die neu gegründete Partei uMkhonto we Sizwe (MK) unter der Führung des ehemaligen Präsidenten Jacob Zuma mit 11,7 Prozent. Die marxistischen Kämpfer für wirtschaftliche Freiheit (EFF) liegen bei 9,5 Prozent.

Investoren haben sich besorgt über die Möglichkeit einer Koalition mit der EFF gezeigt. Die Partei tritt für die Verstaatlichung der Gold- und Platinminen ein. Außerdem sollen weiße Farmer enteignet werden, um ihr Land an Schwarze zu verteilen. Auch die MK will landwirtschaftliche Betriebe beschlagnahmen. Die DA hat sich zwar als Wahlziel gesetzt, den ANC auf die Oppositionsbänke zu verbannen. Ihr Chef John Steenhuisen hat allerdings eine Partnerschaft nicht ausgeschlossen, um eine "Weltuntergangskoalition" des ANC mit EFF oder MK zu verhindern. Steenhuisen kündigte am Freitag Sondierungen für das Wochenende an. Dabei gehe es um die Frage, ob das vor der Wahl unter Führung der DA geschmiedete Mehrparteienbündnis MPC erweitert werden könnte. Der Zusammenschluss von elf Oppositionsparteien kommt auf keine Regierungsmehrheit. Eine Partnerschaft mit EFF oder MK gilt jedoch als unwahrscheinlich.

