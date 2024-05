US-Notenbanker Williams sieht keine Notwendigkeit für Zinssenkung

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

New York (Reuters) - Für die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) besteht nach Einschätzung von Währungshüter John Williams derzeit keine unmittelbare Notwendigkeit, die Zinssätze zu senken.

Angesichts der Stärke der Wirtschaft auf dem gegenwärtigen Niveau der Geldpolitik habe die Fed Zeit, Daten zu sammeln, bevor sie ihre Politik ändere, sagte Chef des Fed-Bezirks New York am Donnerstag bei einem Treffen des Economic Club of New York. "Ich sehe keine Dringlichkeit" für eine Zinssenkung "in naher Zukunft", ergänzte Williams. Auf die Frage, in welchem Umfang die Fed die Zinsen senken könnte, sagte Williams: "Wenn ich nicht weiß, wann wir die Zinsen senken werden, wie kann ich dann die Frage nach dem Umfang dieser Maßnahme beantworten?"

Was das Risiko einer erneuten Zinserhöhung angeht, "halte ich das für unwahrscheinlich", fügte Williams hinzu. Er warnte jedoch davor, dass die Fed alles Notwendige tun werde, um den Inflationsdruck zu senken. Dies habe sie mit ihren Maßnahmen in den vergangenen Jahren bewiesen. Die Fed versucht mit einem straffen geldpolitischen Kurs den Preisauftrieb zu drücken. Angesichts der hartnäckigen Inflation rechnen die Finanzmärkte frühestens für September mit einer Zinssenkung. Die Zentralbank, deren nächster Zinsentscheid am 12. Juni ansteht, hält den geldpolitischen Schlüsselsatz aktuell in der Spanne von 5,25 Prozent bis 5,50 Prozent.

(Bericht von Michael S. Derby, geschrieben von Birgit Mittwollen, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)