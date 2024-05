Valora kennzeichnet als erster Retailer der Schweiz Produkte seiner Eigenmarken sowohl mit Nutri-Score wie auch Eco-Score

Valora Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Medienmitteilung

Muttenz – Mehr Transparenz für avec, k kiosk und Press & Books Kundinnen und Kunden: als erster Retailer der Schweiz führt Valora ab Juni auf ihren Eigenmarken ok.– und READY TO GO sowohl den Nutri-Score wie auch den Eco-Score von Beelong ein. Mit der Einführung der beiden Kennzeichnungen will Valora Kundinnen und Kunden sowohl im Bereich Gesundheit wie auch im Bereich Nachhaltigkeit klar ersichtliche Zusatzinformationen bieten, um sie bei Kaufentscheiden zu unterstützen. Valora bietet seine Eigenmarken schweizweit in insgesamt über 1‘100 avec, k kiosk und Press & Books Verkaufsstellen an.

«Mit der gleichzeitigen Einführung des Nutri- und des Eco-Scores bieten wir unseren Kundinnen und Kunden mehr Transparenz und Orientierung. Bei unseren Eigenmarken ok.– und READY TO GO können sie Produkte nun noch besser vergleichen und fundiertere Kaufentscheide treffen. Dank der in der Schweiz erstmaligen Kombination der beiden Scores können sie Kaufentscheide künftig sowohl hinsichtlich einer ausgewogeneren Ernährung als auch eines umweltfreundlicheren Konsums treffen», sagt Roger Vogt, CEO Retail bei Valora.

Während es sich beim Nutri-Score um eine in verschiedenen europäischen Ländern verwendete Nährwert-Kennzeichnung von Produkten handelt, ist es das Ziel des bisher noch weniger verbreiteten ECO-SCORE®, die Umweltauswirkungen von Lebensmitteln transparent zu kommunizieren. «Aus Studien* wissen wir, dass sich über 60% der Kundinnen und Kunden auch eine Klima-Kennzeichnung auf der Verpackung von Lebensmitteln wünschen», sagt Maja Rüegg, Co-Head Sustainability Management bei Valora. «Die beiden Kennzeichnungen unterstützen unsere Kundinnen und Kunden nicht nur bei der Produktauswahl, sie sind auch für uns ein Anreiz, bei unseren Eigenmarken stetig noch nachhaltigere und gesündere Alternativen zu entwickeln.»

Oriah Naef von Beelong ergänzt: «Unser Eco-Score basiert auf präzisen Life Cycle Assessments, welche verschiedene Kriterien wie CO2-Emissionen, Landnutzung, Wasserverbrauch und viele weitere Faktoren einbeziehen. Zusätzlich setzen wir ein Bonus-Malus-System ein, um Faktoren wie Biodiversität oder Tierwohl mit berücksichtigen zu können.»

* PwC: www.pwc.de/de/pressemitteilungen/2022/sechs-von-zehn-verbrauchern-achten-beim-einkaufen-auf-kriterien-der-nachhaltigkeit.html

Hinweis an die Redaktion: Die Kennzeichnung der Produkt-Verpackungen der Valora Eigenmarken mit Nutri-Score und Eco-Score wird schrittweise eingeführt. Mehr Informationen zu den beiden Kennzeichnungen sind auf den Webseiten von avec und k kiosk abrufbar unter avec.ch/de/engagement und kkiosk.ch/de/engagement.

Diese Medienmitteilung finden Sie unter www.valora.com/newsroom.

Über Valora

Tagtäglich engagieren sich rund 15’000 Mitarbeitende im Netzwerk von Valora, um den Menschen unterwegs mit einem umfassenden Foodvenience-Angebot das kleine Glück zu bringen – nah, schnell, praktisch und frisch. Die rund 2’800 kleinflächigen Verkaufsstellen von Valora befinden sich an Hochfrequenzlagen in der Schweiz, Deutschland, Österreich, Luxemburg und den Niederlanden. Zum Unternehmen gehören unter anderem k kiosk, Brezelkönig, BackWerk, Ditsch, Press & Books, avec, Caffè Spettacolo, Frittenwerk und die beliebte Eigenmarke ok.– sowie ein stetig wachsendes Angebot an digitalen Services. Ebenso betreibt Valora eine der weltweit führenden Produktionen von Laugengebäck und profitiert im Bereich Backwaren von einer stark integrierten Wertschöpfungskette. Die Valora Gruppe mit Firmensitz in Muttenz in der Schweiz ist die europäische Retaileinheit von Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. (FEMSA).

Weitere Informationen unter www.valora.com.

Über Beelong (ECO-SCORE®)

Beelong ist ein Schweizer Unternehmen, das sich auf die Nachhaltigkeit von Lebensmitteln und das Management von Umweltdaten spezialisiert hat. Das Unternehmen entwickelt einzigartige Werkzeuge, Prozesse und Kompetenzen, um auf Basis realer Lebensmitteldaten Umweltinformationen zu sammeln, zu organisieren, zu bewerten und zu kommunizieren. Und das mit dem Ziel, der Lebensmittelindustrie, den Vertriebspartnern und den Gastronomen zahlreiche Umweltindikatoren zur Verfügung zu stellen. Die Spitze des Eisbergs ist die Entwicklung einer einzigartigen Methodik namens ECO-SCORE® by Beelong um die Umweltauswirkungen von Lebensmitteln auf einfache und verständliche Weise zu berechnen und zu kommunizieren. Heute ist der ECO-SCORE® by Beelong in der Schweiz sowohl bei Fachleuten als auch im Einzelhandel DIE Referenz. Er wird in Online-Shops verbreitet, auf Produktverpackungen gedruckt und auf Speisekarten in Kantinen festgehalten.

Weitere Informationen unter www.beelong.ch.

