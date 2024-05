Zähe US-Inflation lässt Konsumfreude schwinden - Zinswende im September?

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Washington (Reuters) - Angesichts der hartnäckig hohen Inflation haben sich die US-Verbraucher zuletzt nicht mehr besonders spendabel gezeigt.

Sie steigerten ihren Konsum im April nur noch um 0,2 Prozent im Vergleich zum Vormonat, wie das Handelsministerium am Freitag mitteilte. Von Reuters befragte Volkswirte hatten mit einem Zuwachs von 0,3 Prozent gerechnet, nach abwärts revidiert plus 0,7 Prozent im März. Der private Konsum bildet quasi das Rückgrat der US-Wirtschaft, die von der Hochzinspolitik der Notenbank gebremst wird und deutlich langsamer wächst als noch Ende vorigen Jahres.

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte von Januar bis März auf das Jahr hochgerechnet nur noch um 1,3 Prozent zu, nach annualisiert 3,4 Prozent im Schlussquartal 2023. Die Notenbank Federal Reserve (Fed) will mit einem straffen Kurs die Inflation ausbremsen, ohne dabei den Wachstumsmotor abzuwürgen. Sie hält den Leitzins in der Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent. Eine erste Senkung könnte nach Einschätzung von Händlern im September kommen. Die Daten bestärkten sie in dieser Erwartung etwas.

"INFLATION ZEIGT SICH BORSTIG"

Auf dem Weg zur Zinswende achten die Währungshüter besonders auf die Preisentwicklung eines festen Warenkorbs, der auf die persönlichen Ausgaben der US-Konsumenten bezogen ist. Der hieraus berechnete sogenannte PCE-Index legte im April um 2,7 Prozent zu. Experten hatten mit diesem Wert gerechnet.

Beim sogenannten PCE-Kernindex, der die schwankungsanfälligen Nahrungsmittel- und Energiekosten außen vor lässt, ergab sich wie ebenfalls von Ökonomen erwartet eine Jahresteuerungsrate von 2,8 Prozent. "In den USA zeigt sich die Inflation weiterhin borstig", so die Einschätzung von Ökonom Bastian Hepperle von der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank mit Blick auf die PCE-Daten. Inflationsfortschritte seien seit Anfang dieses Jahres ausgeblieben: "Der Fed dürfte das nicht gefallen. Sie wird deshalb zinspolitisch weiter in Warteposition bleiben."

