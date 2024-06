Insa: Union mit Abstand stärkste Kraft bei Europawahl

BERLIN (dpa-AFX) - Die Union kann laut einer neuen Umfrage darauf hoffen, bei der Europawahl in Deutschland in der kommenden Woche mit deutlichem Abstand vorne zu liegen. Wäre an diesem Sonntag bereits Europawahl, kämen CDU und CSU auf 29 Prozent. Das geht aus einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa für die "Bild am Sonntag" hervor.

Die AfD läge mit 16 Prozent auf dem zweiten Platz vor der SPD (14 Prozent). 13 Prozent der Befragten gaben in der Umfrage an, die Grünen wählen zu wollen, 7 Prozent das Bündnis Sahra Wagenknecht, 4 Prozent die FDP und je 3 Prozent Linke und Freie Wähler. Ähnliche Werte hatte bereits eine Umfrage von Infratest Dimap für den ARD-"Deutschlandtrend" am Donnerstag ergeben.

Im Vergleich zur bislang letzten Europawahl 2019 lassen vor allem die Grünen Federn. Damals kam die Partei noch auf 20,5 Prozent, das sind 7,5 Punkte mehr als in der aktuellen Umfrage.

In der kommenden Woche wählen die Bürgerinnen und Bürger der 27 EU-Staaten ein neues Europaparlament. Den Auftakt macht am Donnerstag die Niederlande. In den meisten Ländern wird - wie in Deutschland - am Sonntag gewählt.

Wahlumfragen sind generell immer mit Unsicherheiten behaftet. Unter anderem erschweren nachlassende Parteibindungen und immer kurzfristigere Wahlentscheidungen den Meinungsforschungsinstituten die Gewichtung der erhobenen Daten. Grundsätzlich spiegeln Umfragen nur das Meinungsbild zum Zeitpunkt der Befragung wider und sind keine Prognosen auf den Wahlausgang./csd/DP/stw