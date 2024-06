Deutsche Anleihen: Wenig Bewegung zum Wochenstart

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Montag mit wenig Kursbewegung in die Woche gegangen. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg am Morgen geringfügig auf 129,36 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug stabil 2,66 Prozent.

Zum Wochenstart stehen wichtige Konjunkturdaten auf dem Programm. In Europa veröffentlicht S&P Global seine Einkaufsmanagerindizes für den Industriesektor. In den USA wird das Pendant vom ISM-Institut erwartet.

Aus den Reihen der Europäischen Zentralbank (EZB) und der US-Notenbank Fed sind keine wesentlichen geldpolitischen Äußerungen zu erwarten, da bereits die übliche Schweigephase vor Zinssitzungen läuft. Von der EZB wird an diesem Donnerstag eine erste Zinssenkung erwartet. Die Federal Reserve dürfte knapp eine Woche später an ihrer straffen Geldpolitik festhalten./bgf/jha/