Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zu Wahlen/EU

COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zu Wahlen/EU:

"Ist der Weg Richtung Mitte also der Weg in die Zukunft für die Rechten? Der Weg an die Macht gar? Tatsache ist, dass auch der Zeitgeist gerade ein Stück nach rechts rückt. Wenn ein SPD-Kanzler nach Abschiebungen "im großen Stil" ruft, ein grüner Wirtschaftsminister ausgerechnet der Rüstungsindustrie helfen will und die CDU wieder die "Leitkultur" hervorkramt, sind das nicht nur Zeichen einer neuen Realität, sondern auch Zeichen eines neuen Umgangs damit. Ob aber auch die extremen Rechten sich ihrerseits auf einen neuen Umgang mit der Realität einlassen, ist offen. Die EVP von der Leyens versucht es derzeit mit Bedingungen. Vielleicht lassen sich die Extremisten auf diese Weise zähmen. Vielleicht aber hat man am Ende die Brandstifter eigenhändig ins Haus gelassen."/yyzz/DP/stw