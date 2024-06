TAGESVORSCHAU: Termine am 3. Juni 2024

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine Montag, den 3. Juni 2024

TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 DEU: VDMA Auftragseingang April 2024 11:00 NLD: DSM Firmenich, Capital Markets Day 17:00 USA: UnitedHealth Group, Hauptversammlung TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: SAP, Sapphire Financial Analyst Conference (3.-5.6.24) USA: Kfz-Umsatz 5/24 TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Investitionen Q1/24 02:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/24 (endgültig) 09:00 HUN: Verarbeitendes Gewerbe 5/24 09:00 POL: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/24 09:15 ESP: HCOB Verarbeitendes Gewerbe 5/24 09:30 CZS: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/24 09:45 ITA: HCOB Verarbeitendes Gewerbe 5/24 09:50 FRA: HCOB Verarbeitendes Gewerbe 5/24 (endgültig) 09:55 DEU: HCOB Verarbeitendes Gewerbe 5/24 (endgültig) 10:00 EUR: HCOB Verarbeitendes Gewerbe 5/24 (endgültig) 10:00 POL: BIP Q1/24 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/24 (endgültig) 15:45 USA: S&P Verarbeitendes Gewerbe 5/24 (endgültig) 16:00 USA: Bauinvestitionen 4/24 16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 5/24 SONSTIGE TERMINE 08:00 Destatis: Demografische Entwicklung in der Europäischen Union bis 2070 09:00 DEU: Fortsetzung Ostdeutsches Wirtschaftsforum u.a. mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) (seit 2.6.24) in Bad Saarow + 09.00 Rede Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) + 09.10 Rede Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) + 10.00 Diskussionsrunde zu Wachstum u.a. mit Handwerkspräsident Jörg Dittrich + 17.30 Keynote Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig + 17.50 Diskussionsrunde zu Wandel u.a. mit BDI-Präsident Siegfried Russwurm DEU: Airbus-Defence-und-Space-Medientag, Berlin Anlässlich der Internationalen Luft- und Raumfahrtausstellung (ILA) in Berlin. Briefing u.a. mit Michael Schöllhorn, CEO von Airbus Defence and Space. Danach Einblick in die Eurofighter-Ausbildung und Waffenschule der Luftwaffe. DEU: 9. Düsseldorfer Startup-Woche, Düsseldorf Über 100 Veranstaltungen vermitteln Wissen zu Themen wie Marketing, Finanzen, zu KI oder «Female Entrepreneurship». Veranstalter ist die Wirtschaftsförderung Düsseldorf. 10:00 DEU: Veranstaltung zum «Sondergutachten zur Prüfung der Treibhausgas-Projektionsdaten 2024» U.a. mit Hans-Martin Henning, stellv. Vorsitzender des Expertenrats für Klimafragen 12:30 DEU: Workshop des ifo-Instituts zum Thema «Zwischen Narrativen und Fakten: Wie können Statistiken die Öffentlichkeit erreichen?», Fürth Veranstalter sind das Ludwig Erhard ifo Forschungszentrum für Soziale Marktwirtschaft und Institutionenökonomik sowie das Bayerische Landesamt für Statistik 17:00 DEU: 75-Jahr-Feier der Deutschen Journalistenschule (DJS) Die Festrede hält Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Ministerpräsident Markus Söder (CSU) spricht das Grußwort. 18:30 DEU: Medienempfang zur zentralen Konferenz der globalen Investmentbranche «SuperReturn International» des Bundesverbands Beteiligungsgesellschaft (BVK). Die Konferenz findet vom 4. bis 7. Juni statt., Berlin

