dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 04.06.2024 - 17.00 Uhr

USA: Industrieaufträge steigen etwas stärker als erwartet

WASHINGTON - Die Auftragseingänge der US-Industrie sind im April etwas stärker gestiegen als erwartet. Die Bestellungen legten um 0,7 Prozent im Vergleich zum Vormonat zu, wie das US-Handelsministerium am Dienstag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einem Anstieg um 0,6 Prozent gerechnet.

ROUNDUP 2: Konjunktur überschattet Arbeitsmarkt - Lichtblicke in Sicht?

NÜRNBERG - Eine schwache Konjunktur, die die Frühjahrsbelebung ausbremst und Arbeitslose, die trotz Fachkräftemangels keinen neuen Job finden: Die Aussichten auf dem deutschen Arbeitsmarkt bleiben auch im Mai eingetrübt. So sank die Zahl der Arbeitslosen in dem Monat zwar im Vergleich zum April um 27 000 auf 2,723 Millionen. Normalerweise liege der Rückgang aber um die 60 000 bis 80 000 Arbeitslosen in diesem Monat, sagte die Chefin der Bundesagentur für Arbeit, Andrea Nahles, am Dienstag in Nürnberg. Doch Fachleuten zufolge gibt es auch positive Anzeichen.

Habeck: Globaler Wettbewerb dreht sich um grüne Technologien

BERLIN - Ohne Fokus auf nachhaltige Technologien können europäische Industrien im globalen Wettbewerb aus Sicht von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) nicht bestehen. "Im Wettbewerb zwischen den Unternehmen, zwischen den wirtschaftlichen Bereichen, zwischen den Ländern, geht es darum, wer am erfolgreichsten dabei ist, grüne, nachhaltige Technologien auf den Markt zu bringen", sagte er auf einem Branchentreffen der Luftfahrtindustrie kurz vor der Eröffnung der Internationalen Luft- und Raumfahrtausstellung in Berlin. "Es geht nicht mehr darum, an alten Geschäftsmodellen so lange wie möglich festzuhalten." Wer so denke, verliere im Wettbewerb.

Bundesbank-Umfrage: Mehrheit hat noch nie von digitalem Euro gehört

FRANKFURT - Auf dem Weg zu einem digitalen Euro haben die Euro-Währungshüter einer Umfrage zufolge noch reichlich Aufklärungsarbeit zu leisten. In der am Dienstag veröffentlichten Forsa-Erhebung für die Bundesbank antwortete die Mehrheit (59 Prozent) der 2012 Befragten, sie hätten noch nichts davon gehört oder gelesen, dass unter Federführung der Europäischen Zentralbank (EZB) seit Jahren an einer digitalen Variante der europäischen Gemeinschaftswährung als Ergänzung zu Schein und Münze getüftelt wird.

Inflation in der Schweiz bleibt bei 1,4 Prozent

NEUENBURG - Die Inflation in der Schweiz hat sich im Mai wie erwartet nicht verändert. Die Inflationsrate habe wie im Vormonat 1,4 Prozent betragen, teilte das Bundesamt für Statistik (BFS) am Dienstag in Neuenburg mit. Analysten hatten im Schnitt mit dieser Teuerungsrate gerechnet. Während Inlandsgüter 2,0 Prozent mehr kosteten, waren Importgüter im Durchschnitt 0,6 Prozent billiger als im Mai 2023.

