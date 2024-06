TAGESVORSCHAU: Termine am 5. Juni 2024

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 5. Juni 2024

TERMINE UNTERNEHMEN 07:30 AUT: Voestalpine, Jahreszahlen 07:30 ESP: Inditex, Q1-Zahlen 10:00 DEU: CEWE Hauptversammlung 2024 in Oldenburg 10:00 DEU: Scout24, Hauptversammlung in München 10:00 DEU: Gerresheimer, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Instone Real Estate, Hauptversammlung 10:00 DEU: Rhön-Klinikum, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: LPKF, Hauptversammlung 10:00 DEU: Deutsche Pfandbriefbank (pbb), Hauptversammlung (online) 11:00 DEU: Encavis, Hauptversammlung in Hamburg 11:00 DEU: Cancom, Hauptversammlung in München 11:30 DEU: Fresenius, Capital Markets Day in London 16:00 USA: American Airlines Group, Hauptversammlung 17:30 USA: Walmart, Hauptversammlung 18:30 DEU: SAP, Sapphire Financial Analyst Conference (3.-5.6.24) 19:00 USA: Airbnb, Hauptversammlung 22:00 DEU: Deutsche Börse überprüft turnusgemäß Zusammensetzung ihrer Dax-Indizes TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE FRA: Air France-KLM, Hauptversammlung GBR: Lastminute.com, Capital Markets Day in Zürich TERMINE KONJUNKTUR POL: Zentralbank, Zinsentscheid 02:30 JPN: Jibun PMI Dienste 5/24 (2. Veröffentlichung) 03:45 CHN: Caixin PMI Dienste 5/24 08:45 FRA: Industrieproduktion 4/24 09:15 ESP: HCOB PMI Dienste 5/24 09:45 ITA: HCOB PMI Dienste 5/24 09:50 FRA: HCOB PMI Dienste 5/24 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: HCOB PMI Dienste 5/24 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOB PMI Dienste 5/24 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Dienste 5/24 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Erzeugerpreise 4/24 13:00 USA: MBA Hypothekenanträge (Woche) 14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid 14:15 USA: ADP Beschäftigung 5/24 15:45 USA: S&P Global PMI Dienste 5/24 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Services Index 5/24 SONSTIGE TERMINE DEU: Bundestag mit Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) und Kanzleramtschef Wolfgang Schmidt (SPD) in der Regierungsbefragung sowie Debatten über die Bundeswehreinsätze in Bosnien-Herzegowina (Eufor Althea) und im Kosovo (KFOR), Abschaffung des Solidaritätszuschlags (AfD-Antrag) u.a. BEL: Online-Treffen der Euro-Gruppe DEU: Internationale Luft- und Raumfahrtausstellung (ILA), Berlin (bis 9.6.24) +10.00 h Rede zur Eröffnung von Bundeskanzler Olaf Scholz DEU: Start der Messe «MobiCon» rund um moderne, smarte und nachhaltige Mobilität mit Bundesverkehrsminister Volker Wissing, Berlin DEU: Bankwirtschaftliche Tagung des Bundesverbands der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) + 13.30 mit Bundeskanzler Olaf Scholz DEU: BDEW Kongress 2024 - Branchentreffen des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft u.a. mit Vizekanzler Robert Habeck, CDU-Chef Friedrich Merz, Bundesaußenministerin Annalena Baerbock, Berlin 09:00 DEU: BGH verhandelt im Kontext des «Diesel-Skandals» zum Deckungsschutzanspruch in der Rechtsschutzversicherung, Karlsruhe 09:30 LUX: Urteil des EU-Gerichts zur Marke «Big Mac» von McDonalds 10:00 DEU: Online-Pk Bitkom u.a. zu den Ergebnissen der Studie «digitale Teilhabe» U.a. mit Bitkom-Präsident Ralf Wintergerst 11:00 DEU: Online-PK Verein Deutscher Ingenieure (VDI) «Gesundheitsgefahr Kfz-Klimaanlage - VDI stellt Hygieneanforderungen für die Automobilbranche», Düsseldorf 14:00 DEU: Tag der deutschen Bauindustrie (#TBI24) mit Vorstellung einer neuen IW-Studie zur «Volkswirtschaftlichen Bedeutung der Bauwirtschaft», Berlin + 14.30 Eröffnungsrede Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) + 15.00 Rede Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) + 15.15 Grußwort Bundesbauministerin Klara Geywitz + 17.00 Rede Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) u.a. mit CDU-Chef Friedrich Merz 14:00 DEU: Fortsetzung Zweite bundesweite Verhandlungsrunde für die rund 585 00 Beschäftigten in der deutschen Chemie- und Pharmabranche DEU: Jubiläumsveranstaltung «50 Jahre Monopolkommission» + 16.00 Podiumsdiskussion mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) zum Thema «Digitalisierung und industrieller Wandel: Wettbewerbspolitik im Rahmen der Transformation» + 17.45 Keynote Habeck 19:00 DEU: Vorstellung und Diskussion der «Mitte-Studie» der Friedrich-Ebert-Stiftung zu demokratiegefährdenden Einstellungen, Frankfurt/M. RUS: Internationales Wirtschaftsforum St. Petersburg «SPIEF», St. Petersburg

