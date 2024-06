Wetterdienst gibt vorerst Entwarnung beim Thema Regen

OFFENBACH (dpa-AFX) - Gute Nachrichten für die Hochwassergebiete in Deutschland: In den kommenden Tagen bleibt es dort nach der Vorhersage des Deutschen Wetterdiensts (DWD) überwiegend trocken. "Aus meteorologischer Sicht kann man nun für den Süden Deutschlands Entwarnung geben", erklärte DWD-Meteorologe Robert Hausen am Dienstag in Offenbach. Vereinzelte Schauer und Gewitter seien zwar möglich, doch diese würden nicht unwetterartig ausfallen. Dies gelte bundesweit bis in den Donnerstag hinein.

Die Temperaturen verharren im Norden und Nordwesten unter der 20-Grad-Grenze - was für die Jahreszeit normal sei, erklärte der Meteorologe. Im übrigen Land seien angenehme 21 bis 26 Grad zu erwarten. Nachts könne es kühler als zehn Grad werden.

Zum Wochenende steige dann die Niederschlagsneigung wieder an. Im Süden seien Regen und auch Gewitter zu erwarten - aber nicht in der Größenordnung der vergangenen Tage. Für Details sei es noch zu früh: "Bleibt zu hoffen, dass sich die Pegelstände bis dahin halbwegs wieder normalisiert haben."/isa/DP/stw