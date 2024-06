Aktien Frankfurt Eröffnung: Anleger greifen nach Rücksetzer vorsichtig zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Den jüngsten Rücksetzer des Dax haben Anleger am Mittwoch wieder zu Käufen genutzt. An der Wall Street hatten die Kurse am Vorabend nach dem europäischen Handelsschluss zugelegt, hieran knüpft der deutsche Aktienmarkt an. Unterstützung erhielten die US-Börsen vom Anleihemarkt, wo die Rendite zehnjähriger US-Papiere den vierten Handelstag in Folge gefallen war.

Der Leitindex Dax stieg im frühen Handel um 0,6 Prozent auf 18 524 Punkte. Tags zuvor war er mit 18 365 Punkten zeitweise auf den tiefsten Stand seit vier Wochen gesunken. Der MDax mit den mittelgroßen Werten legte am Mittwochmorgen um 0,3 Prozent auf 26 872 Punkte zu. Der EuroStoxx 50 als Leitindex für die Eurozone gewann 0,7 Prozent./bek/jha/