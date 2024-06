Deutsche Anleihen: Kursgewinne

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Mittwoch zugelegt. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg um 0,28 Prozent auf 130,77 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel auf 2,50 Prozent.

Die am Nachmittag veröffentlichten Konjunkturdaten aus den USA belasteten die Anleihen nur vorübergehend. Dort hellte sich die Stimmung im Dienstleistungssektor unerwartet deutlich auf. Der entsprechende Indikator des ISM-Instituts stieg im Mai von 49,4 auf 53,8 Zähler. Der Index liegt damit wieder klar über der wichtigen 50-Punkte-Marke, von der an Wachstum angezeigt wird.

Robuste Wirtschaftsdaten sprechen gegen rasche Zinssenkungen durch die US-Notenbank Fed, was den Dollar stärkt. Ohnehin werden derzeit von der Fed viel weniger Zinssenkungen erwartet als noch vor wenigen Monaten. Hintergrund sind die hartnäckige Inflation und die bis zuletzt stabile Konjunktur. Deutsche Anleihen erholten sich jedoch rasch von kurzzeitigen Kursverlusten.

In der Eurozone schwächten sich die Erzeugerpreise im April etwas stärker ab als erwartet, was die Kurse am Rentenmarkt aber nicht bewegen konnte. Die Erzeugerpreise beeinflussen auch die Verbraucherpreise, an denen die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Geldpolitik ausrichtet.

Die Finanzmarktakteure warten auf die Zinsentscheidung der EZB. Am Donnerstag dürfte die Notenbank erstmals seit Herbst 2019 die Zinsen senken. Es wird eine Senkung des Einlagensatzes um 0,25 Prozentpunkte auf 3,75 Prozent erwartet. Das weitere Vorgehen der Notenbank ist jedoch angesichts der zuletzt hartnäckigen Inflation offen./jsl/ngu