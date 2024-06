EQS-News: Impact Asset Management übernimmt Mandat für nachhaltigen Corporate Bond-Fonds und gewinnt verantwortlichen Fondsmanager

EQS-News: Impact Asset Management GmbH / Schlagwort(e): Fonds/ESG

Impact Asset Management übernimmt Mandat für nachhaltigen Corporate Bond-Fonds und gewinnt verantwortlichen Fondsmanager



Impact Asset Management übernimmt Mandat für nachhaltigen Corporate Bond-Fonds und gewinnt verantwortlichen Fondsmanager

I-AM wird Manager des „fair-finance bond“-Fonds mit einem Fondsvolumen von 232 Mio. Euro

I-AM knackt Marke von insgesamt 4 Mrd. Euro AuM

Kontinuität bleibt gewahrt: Dr. Christian Pail wechselt als verantwortlicher Senior Fund Manager mit zu I-AM

Frankfurt am Main, 05.06.2024: Die österreichische Fondsgesellschaft Impact Asset Management GmbH (I-AM) hat das Mandat für den „fair-finance bond“-Fonds (ISIN R-Tranche: AT0000A0Z7W4, ISIN I-Tranche: AT0000A0Z7X2) übernommen. Dabei handelt es sich um einen nachhaltigen Corporate Bond-Fonds mit Fokus auf Euro Investment Grade-Anleihen. Der fair-finance bond wurde bereits im Jahr 2013 von der fair-finance Asset Management ltd. (fair-finance) aufgelegt und weist aktuell ein Vermögen von 232 Mio. Euro Assets under Management (AuM) auf. Der Fonds wurde mit dem Österreichischen Umweltzeichen und mit dem FNG-Siegel mit zwei Sternen ausgezeichnet. Dies untermauert dessen hohen Grad an Nachhaltigkeit. Mit dem neuen Fondsmandat knackt I-AM die Marke von 4 Mrd. Euro AuM.

Gleichzeitig gewinnt Impact Asset Management mit Dr. Christian Pail einen neuen Fondsmanager. Dieser managt den Fonds bereits seit 2022 und wird als Senior Fund Manager für Impact Asset Management diese Tätigkeit nahtlos fortsetzen. Insgesamt weist der promovierte Volkswirt und Chartered Financial Analyst (CFA) über 22 Jahre Berufserfahrung im Finanzbereich auf, darunter 20 Jahre als Asset Manager Zu seinen Berufsstationen zählen unter anderem Raiffeisen Capital Management, Barclays Capital und Macquarie Investment Management.

„Wir freuen uns sehr, mit Dr. Christian Pail einen erfahrenen Fondsmanager gewonnen zu haben. Mit der Übernahme des Mandats für den fair-finance bond bauen wir unser Angebot im nachhaltigen Fixed Income-Segment weiter aus. Durch die Zinswende sind Anleihen wieder zu einem attraktiven Investment geworden. Gemäß unserer Unternehmensstrategie werden wir uns auf ESG-konforme Bonds fokussieren“, kommentiert Günther Kastner, Gründer, geschäftsführender Gesellschafter und CIO der Impact Asset Management.

„Impact Asset Management ist eine der führenden Anbieter für nachhaltige Fonds. Ich freue mich, ein Teil des erfolgreichen Teams von I-AM zu werden und mit meiner Expertise einen wertvollen Beitrag zum weiteren Unternehmenserfolg zu leisten. Die Kunden von I-AM werden mit dem fair-finance bond-Fonds ein interessantes Nachhaltigkeitsprodukt erhalten, das ein optimiertes Rendite-Risiko-Verhältnis aufweist und zur nachhaltigen Performancesteigerung in einem ausgewogenen Depot beitragen kann“, sagt Dr. Christian Pail.

Über Impact Asset Management

Die Impact Asset Management GmbH (vormals C-QUADRAT Asset Management GmbH) zählt zu den führenden bankenunabhängigen Asset Management-Gesellschaften im deutschsprachigen Raum, die auf die Auswahl, die Analyse und das Management von ESG- und Impact-Strategien spezialisiert ist. Die von der Impact Asset Management GmbH verfolgte Anlagepolitik hat zum Ziel, zu den UN Sustainable Development Goals beizutragen. Als „Triple-Bottom-Line“-Asset Manager strebt die Gesellschaft an, soziale, ökologische und finanzielle Erträge zu generieren. Impact Asset Management gehört zu den Nachhaltigkeitspionieren im deutschsprachigen Raum. I-AM ist einer der Erstunterzeichner der UN Principles for Responsible Investments in Österreich.

Die Fonds von I-AM erhalten regelmäßig Top-Bewertungen für ihre Performance und hohe Nachhaltigkeitsqualität. Der I-AM Vision Microfinance zählt als gemäß der EU-Offenlegungsverordnung konformer Artikel 9-Fonds zu den renommiertesten Mikrofinanzfonds im DACH-Raum und verfügt zudem über ein EcoReporter-Nachhaltigkeitssiegel. Alle fünf Fonds der I-AM-„GreenStars“-Familie sind mit dem höchsten Rating des FNG-Siegels von drei Sternen bewertet. Drei Fonds aus der I-AM-„GreenStars“-Familie haben darüber hinaus das Österreichische Umweltzeichen erhalten.

