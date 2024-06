GNW-Adhoc: Mediktor übernimmt Sensely und konsolidiert seine Position als führender Anbieter von KI-gestützten Gesundheitslösungen

^BARCELONA und SAN FRANCISCO, June 05, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mediktor

(https://www.mediktor.com/de), das führende digitale Gesundheitsunternehmen, hat die Übernahme von Sensely (http://www.sensely.com) bekanntgegeben, einem in San Francisco ansässigen digitalen Gesundheitsdienstleister, der eine auf Empathie ausgerichtete Konversations-Plattform entwickelt hat, um Krankenhaussysteme und Versicherungsdienste mit erstklassiger Kundenbindung zu unterstützen. Diese Konsolidierung zweier weltweit führender Anbieter von KI-basierten Lösungen markiert einen wichtigen Meilenstein in der Medizintechnologie und erweitert Mediktors globale Präsenz auf über 35 Länder sowie sein Engagement in den USA. Die Fusion schafft einen der größten globalen Anbieter von KI-basierten Lösungen im Gesundheitswesen. Die neue Organisation wird durch eine erweiterte Konversations-Plattform angetrieben, die dazu beitragen soll, Effizienz zu steigern und Kosten zu senken, unter Verwendung der komplementären Technologien, einschließlich des KI-gestützten medizinischen Assistenten des Unternehmens. Laut einer kürzlich durchgeführten Umfrage unter Versicherungskunden waren 54% der Patienten, die diese Plattform nutzten, mit den medizinischen Ratschlägen zufrieden und benötigten keine zusätzlichen Dienstleistungen oder Nachuntersuchungen durch einen Arzt. ?Diese Übernahme ist ein transformativer Schritt für Mediktor und unterstreicht unser Engagement für Innovation im digitalen Gesundheitsbereich. Durch die Vereinigung mit Sensely sind wir in der Lage, eine führende, erstklassige KI- Lösung für mehrere Geschäftsbereiche anzubieten, was letztendlich den Zugang zu Gesundheitsdiensten für Millionen von Menschen verbessert", sagt Cristian Pascual, Chief Executive Officer von Mediktor. Als Ergebnis der Integration wird Mediktor auch Zugang zu weiteren Inhalten im Gesundheitsbereich der Mayo Clinic erhalten, die im Rahmen einer bestehenden Vereinbarung mit Sensely entwickelt wurden. Mayo Clinic wird zudem Aktionär des neu integrierten Unternehmens und einen Beobachterposten im Vorstand einnehmen. MTIP, eine schweizerische Private-Equity-Firma und langjähriger Partner von Mediktor, hat sein Vertrauen in die Vision und Ausrichtung des Unternehmens bekräftigt. Als Mitglied des Mediktor-Vorstands hat MTIP seine unerschütterliche finanzielle und strategische Unterstützung für die Übernahme von Sensely sowie für die gesamte Wachstumsstrategie des Unternehmens kommuniziert. Ebenso hat Aliath Bioventures, eine Risikokapitalgesellschaft, welche Mediktor seit 2018 unterstützt, eine bedeutsame Rolle bei der Übernahme gespielt. Aliath bleibt fest entschlossen, das strategische Wachstum von Mediktor zu unterstützen, seine Marktführerschaft zu festigen und den langfristigen Erfolg sicherzustellen. ?Mediktor und Sensely sind das perfekte Zusammenspiel zwischen KI-basierter Symptombewertung und auf Empathie ausgerichteter virtueller Assistenz, die den Patienten in den Mittelpunkt stellt", sagte Adam Odessky, Mitbegründer und CEO von Sensely. ?Die Kombination dieser beiden Organisationen bietet Kunden ein starkes, umfassendes Portfolio an Technologie-Dienstleistungen, die nachweislich die Effizienz steigern und die Gemeinkosten für Institutionen senken, während sie den Patienten und Versicherten beispiellose personalisierte Dienstleistungen bieten. Wir sind begeistert, Mediktors Vision zu teilen, ein führender Akteur in einem sich wandelnden und wettbewerbsintensiven digitalen Gesundheitsumfeld zu werden." Mediktor plant, Senselys aktuelles Personal und Management in die neue Organisation zu integrieren, wobei Herr Odessky die Rolle des Chief Product Officer übernehmen wird, wodurch er seine umfangreiche Erfahrung und Führungsqualitäten in das Team einbringt. Über Mediktor Mediktor ist der progressivste KI-basierte medizinische Chatbot für Triage und Vorabdiagnose, der Patienten zur richtigen Zeit auf die richtige Versorgungsebene leitet - und so den Zugang verbessert und eine effizientere Gesundheitsversorgung ermöglicht. Angetrieben durch eine ausgereifte KI-Engine, die es den Nutzern ermöglicht, auf natürliche Weise in mehreren Sprachen zu kommunizieren, ist Mediktors White-Label-SaaS-Lösung omnichannelfähig und kann problemlos in jede Oberfläche (Web, Mobil, Desktop) integriert werden. Zu Mediktors Kunden zählen Krankenversicherungen, Krankenhäuser und Gesundheitssysteme, Telemedizin-Anbieter und Pharmakonzerne. Weitere Informationen finden Sie unter www.mediktor.com (https://www.mediktor.com/de) Über Sensely Sensely ist ein führender Innovator von Avatar- und Chatbot-basierten Plattformen, die entwickelt wurden, um Versicherten und Patienten bei Versicherungsdiensten und Gesundheitsressourcen zu unterstützen, wann immer sie sie benötigen. Mit Büros in San Francisco und London bietet Senselys globales Team virtuelle Assistenten-Lösungen für eine Vielzahl von Gesundheitssektoren, darunter Versicherungsunternehmen, Krankenhaussysteme und Pharmazeuten weltweit. Weitere Informationen finden Sie unter www.sensely.com (http://www.sensely.com). Über MTIP MTIP ist eine Schweizer Growth-Equity-Firma, die in europäische HealthTech- Unternehmen investiert, die darauf abzielen, das globale Gesundheitswesen zu revolutionieren. Das Team nutzt sein tiefes Branchenwissen, um dabei zu helfen, erfolgreiche und nachhaltige HealthTech-Unternehmen aufzubauen. Weitere Informationen finden Sie unter www.mtip.ch (http://www.mtip.ch). Über Aliath Bioventures Aliath Bioventures, früher bekannt als Alta Life Sciences, ist ein Risikokapitalunternehmen im Bereich der Lebenswissenschaften und Teil der AltamarCAM-Gruppe. Aliath strebt danach, Lösungen für die dringendsten gesundheitlichen Herausforderungen zu bieten, indem es sich auf Unternehmen für Behandlungen und HealthTech mit innovativen und disruptiven Tendenzen konzentriert. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.aliathbio.com/. Medienkontakt David Patti Telephone: +1 908.421.5971 Email: dspcommsconsulting@gmail.com (mailto:dspcommsconsulting@gmail.com) www.mediktor.com (http://www.mediktor.com) Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3bc41a42- 969c-4069-9c9e-22e128228d60 °