Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu Hochwasser

"Sowohl die extremen Niederschläge der letzten Tage, die vor allem in Süddeutschland zu massiven Überschwemmungen geführt haben, wie auch die wachsende Zahl unerträglich heißer Tage in den Sommermonaten mit der Erderwärmung zusammen. Insbesondere die reichen Länder haben die Atmosphäre in den vergangenen Jahrzehnten als kostenlose Müllkippe für ihre Treibhausgasemissionen genutzt. Die Rechnung dafür wird nun gewissermaßen nachgereicht - nämlich in Form massiv steigender Klimafolgekosten. Deshalb braucht es deutlich größere Anstrengungen im Klimaschutz - auch und gerade aus wirtschaftlichen Gründen."