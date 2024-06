Ukrainischer Beschuss auf besetztes Dorf - Fünfjähriges Mädchen tot

MOSKAU (dpa-AFX) - In einem russisch besetzten Dorf in der Südukraine sollen nach Angaben der Besatzungsverwaltung elf Menschen durch ukrainischen Artilleriebeschuss verletzt worden sein. Ein fünfjähriges Mädchen sei seinen Verletzungen erlegen, teilte der Chef der von Russland eingesetzten Verwaltung für das Gebiet Saporischschja, Jewgeni Balizki, am Mittwoch auf Telegram mit. Eine unabhängige Bestätigung für das Geschehen gab es zunächst nicht. Das Dorf Nowoslatopil sei am Dienstagabend beschossen worden. Karten des Frontverlaufs zufolge liegt das ukrainische Dorf etwa drei Kilometer hinter der vordersten russischen Linie.

Nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe griff Russland die Ukraine in der Nacht auf Mittwoch mit 27 Shahed-Kampfdrohnen iranischer Bauart an. 22 Drohnen seien abgefangen worden, hieß es. Auch diese Militärangaben sind im Detail nicht überprüfbar. Durch die Drohnen wurde nach Angaben der Regionalverwaltung ein Industriegebäude im Gebiet Poltawa beschädigt. In der Stadt Nikopol am Dnipro im Gebiet Dnipropetrowsk wurden durch russischen Beschuss mit Drohnen und schwerer Artillerie mehrere Gebäude beschädigt.

Die Ukraine wehrt seit mehr als 27 Monaten eine großangelegte russische Invasion ab. Russland hält einschließlich der schon 2014 annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim knapp ein Fünftel des ukrainischen Staatsgebietes besetzt./fko/DP/men