EQS-Adhoc: Nemetschek SE erwirbt GoCanvas, um die Digitalisierung in der Bauindustrie weiter zu beschleunigen

Nemetschek Group erwirbt GoCanvas, um die Digitalisierung in der Bauindustrie weiter zu beschleunigen

GoCanvas ist ein führender Anbieter von Software as a Service (SaaS)-Lösungen zur Steigerung der Produktivität und Sicherheit im Bauwesen durch papierlose Erfassung, Auswertung und Integration von Baustellendaten

Perfekte Ergänzung zur Portfoliostrategie der Build & Construct Division

Komplementäre Technologie, Kundenstamm und regionale Vertriebsstruktur schaffen starke Synergien und beschleunigen Umstellung des Geschäftsmodells auf Subskription und SaaS

München, 6. Juni 2024 - Die Nemetschek SE (ISIN 0006452907), ein weltweit führender Anbieter von Softwarelösungen für die Architecture, Engineering, Construction & Operations (AEC/O)- und Medienindustrie, gibt heute bekannt, dass der Konzern eine Vereinbarung zum Erwerb von 100% der Anteile an der GoCanvas Holdings, Inc. mit Sitz in Reston, Virginia, USA, unterzeichnet hat. GoCanvas ist ein führender Softwareanbieter für die Zusammenarbeit von Facharbeitern auf der Baustelle, mit der traditionell papierbasierte Prozesse digitalisiert, Inspektionen vereinfacht, die Sicherheit verbessert und die Einhaltung von Vorschriften sichergestellt werden. Das Unternehmen hatte im ersten Quartal 2024 weltweit mehr als 300.000 aktive Nutzer.

Das Build-Segment der Nemetschek Group bietet Subskriptions- und SaaS-Lösungen, die die Arbeit der Kunden über AEC/O-Lösungen und Plattformen hinweg vereinfachen. GoCanvas fügt sich sehr gut in diese Strategie ein, indem es flexible Cloud- und mobile Lösungen liefert, die Kunden auf der Baustelle dabei unterstützen, effizient Echtzeitdaten zu sammeln, über Baustellen hinweg zusammenzuarbeiten, datengesteuerte Geschäftsentscheidungen zu treffen und papierbasierte Abläufe durch intelligente, digitale Workflows zu ersetzen.

GoCanvas wurde 2008 gegründet und hat weltweit mehr als 300 Mitarbeiter an Standorten in den USA, Kanada, Australien und Südafrika. Mit seinem starken Wachstum der jährlich wiederkehrenden Umsätze (ARR, Annual Recurring Revenue) von rund 20 % in den letzten Jahren, erwirtschaftete GoCanvas im Jahr 2023 einen ARR von 67 Mio. USD und eine operative Marge, die derzeit noch unter dem Durchschnitt der Nemetschek Group liegt. Es wird erwartet, dass das Wachstum von GoCanvas in den kommenden Jahren weiterhin auf einem Niveau von circa 20 % liegen wird, wobei die operative Marge durch eine erhöhte operative Effizienz, Synergien und Skaleneffekte steigen sollte. Der Kaufpreis (auf cash-/debt-free Basis) für GoCanvas entspricht einem ARR-Multiplikator von etwa 11,5x, basierend auf dem ARR des Jahres 2023.

Die Akquisition von GoCanvas eröffnet signifikante Wachstumschancen und technologische Synergien, indem sie den Markt- und Kundenzugang beider Unternehmen weiter verbessert. GoCanvas stärkt die Positionierung der Nemetschek Group in den USA, während der Konzern wiederum GoCanvas eine einzigartige Basis für die Expansion in Europa und im asiatisch-pazifischen Raum bietet.

Die Finanzierung der Transaktion wird durch Nemetscheks eigene Barmittel und bestehende Kreditfazilitäten sichergestellt. Der Erwerb wird voraussichtlich im Sommer 2024 abgeschlossen und unterliegt den üblichen behördlichen Genehmigungen und Vollzugsbedingungen. Bis zum Vollzug der Transaktion werden beide Unternehmen weiterhin unabhängig voneinander operieren. Mit Abschluss der Transaktion werden sich der GoCanvas-CEO Viyas Sundaram, und sein Team der Nemetschek Group anschließen. Weitere Details zum Erwerb werden nach Vollzug der Akquisition bekannt gegeben.

Nemetschek SE Konrad-Zuse-Platz 1 81829 München Deutschland

