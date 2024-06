Ölpreise steigen erneut

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Donnerstag erneut gestiegen. Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im August 79,53 US-Dollar. Das waren 1,13 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Juli stieg um 1,17 Dollar auf 75,22 Dollar.

Marktbeobachter sprachen von einer Gegenbewegung, die bereits am Mittwoch eingesetzt hatte. Zuvor waren die Ölpreise nach einer rasanten Talfahrt jeweils auf die tiefsten Stände seit Anfang Februar gefallen. Unter anderem hatte die Förderpolitik des Ölverbunds Opec+ die Preise belastet. Mitgliedsstaaten des Zusammenschlusses von Opec-Ländern und anderen wichtigen Förderstaaten wie Russland wollen im Oktober mit der Rücknahme von freiwilligen Produktionskürzungen beginnen.

Verschiedene Minister aus Ländern der Opec+ machten jedoch am Donnerstag deutlich, dass die Förderentscheidungen auch wieder geändert werden könnten. Dies stützte die Preise etwas./jsl/ngu