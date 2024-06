Pressestimme: 'Die Glocke' zu Streit der Stadt Essen mit AfD

OELDE (dpa-AFX) - "Die Glocke" zu Streit der Stadt Essen mit AfD:

"Es ist nachvollziehbar, dass die Kommune das Herausposaunen übler brauner Sprüche verhindern möchte. Eine entsprechende Selbstverpflichtung von einer im Bundestag vertretenen Partei zu fordern, ist mutig. Aber auch grenzwertig - ist die AfD doch nicht verboten. Und solange eine Partei nicht verboten ist, muss sie irgendwo die gesetzlich vorgeschriebenen Parteitage abhalten können, so unappetitlich die dort diskutierten Positionen auch sein mögen. Denn was wäre, wenn das Beispiel Essen/AfD Schule machte? Vielleicht möchte ja eine konservativ regierte Stadt nicht so gerne die Linken zu Gast haben? Wenn aber auf örtlicher Ebene der Daumen über Parteitage gehoben oder gesenkt würde, ginge das zu weit."/yyzz/DP/ngu