MADRID (dpa-AFX) - Die Industrie in Spanien hat im April wieder etwas mehr produziert. Gegenüber dem Vormonat stieg die Gesamtherstellung um 0,3 Prozent, wie das Statistikamt INE am Donnerstag in Madrid mitteilte. Analysten hatten diese Entwicklung im Schnitt erwartet. Der Anstieg folgt auf einen Rückgang um 0,7 Prozent im März. Auf Jahressicht stieg die Produktion im April um 0,8 Prozent./bgf/jkr/jha/