TAGESVORSCHAU: Termine am 7. Juni 2024

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 7. Juni 2024

TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 DEU: Porsche AG, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Mister Spex, Hauptversammlung 11:00 DEU: Teamviewer, Hauptversammlung (online) 18:00 USA: Alphabet, Hauptversammlung TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE FRA: Rexel, Capital Markets Day TERMINE KONJUNKTUR CHN: Handelsbilanz 5/24 07:00 JPN: Frühindikatoren 4/24 (vorläufig) 08:00 DEU: Industrieproduktion 4/24 08:00 DEU: Handelsbilanz 4/24 08:00 DEU: Umsatz im Dienstleistungsbereich 3/24 08:00 DEU: Lkw-Maut-Fahrleistungsindex 5/24 08:30 DEU: Deutsche Bundesbank, Halbjährliche Konjunkturprognose 08:30 HUN: Industrieproduktion 4/24 08:45 FRA: Leistungsbilanz 4/24 08:45 FRA: Handelsbilanz 4/24 09:00 CHE: SNB: Devisenreserven 5/24 11:00 EUR: BIP Q1/24 (3. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Beschäftigung Q1/24 (endgültig) 11:00 GRC: BIP Q1/24 14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 5/24 16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 4/24 (endgültig) 21:00 USA: Konsumentenkredite 4/24 SONSTIGE TERMINE 08:00 DEU: Tag des Familienunternehmens in Berlin Die wirtschaftliche Lage und die Perspektiven der Familienunternehmen - das ist Thema beim Tag des Familienunternehmens 2024. Es geht um den Austausch mit der Politik und miteinander. Unter anderem sprechen Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, Finanzminister Christian Lindner, Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius, Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger und CDU-Parteichef Friedrich Merz. 08:50 DEU: Economic Dialogue Bundesfinanzministerium zum Thema «Perspektiven für eine Geld- und Finanzpolitik in einer instabilen Welt» + 15.50 Stiftungskonferenz: 25 Jahre Euro u.a. mit Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) und Bundesbank-Präsident Joachim Nagel 10:00 DEU: KfW-Onlinepressegespräch 100 Tage Heizungsförderung mit Katharina Herrmann, KfW-Inlandsvorständin 10:30 DEU: Volkswagen Group Technologie zum Lade- und Energiegeschäft Unter dem Titel "Energize Europe" berichten Konzern-Technikvorstand Thomas Schmall und Ladenetz-Chef Giovanni Palazzo über die Zukunft des Lade- und Energiegeschäfts des Volkswagen-Konzerns und der Konzernmarke Elli. Berlin 11:00 DEU: Tarifverhandlung Einzel- und Versandhandel mit rund 235 000 Beschäftigten, Frankfurt/M. USA/FRA: Ansprache des US-Präsidenten Joe Biden in der Normandie zur Bedeutung von Freiheit und Demokratie DEU/USA: US-Elektroautobauer Tesla lässt Autoproduktion in Grünheide ruhen - erster von fünf Tagen Pause im Juni. Am 7., 14., 17., 27. und 28. Juni soll die Auto- und Antriebsfertigung ruhen. Tesla begründet die geplanten Pausen mit Verbesserungen. FRA: Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wollen über die Lage in der Ukraine und die Bedürfnisse des von Russland angegriffenen Landes sprechen. DEU: Europawahl - Wahlkampfabschluss in Deutschland vor Abstimmung am Sonntag DEU: Abschluss Europarechtliches Symposium und 70 Jahre Bundesarbeitsgericht, Erfurt DEU: Internationale Luft- und Raumfahrtausstellung (ILA) - 3. Tag

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi