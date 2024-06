GNW-Adhoc: Startschuss für Beijing Art Season: Pulsierender 798 Art District mit fast 90 laufenden Ausstellungen

^PEKING, June 08, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Jedes Jahr von Mai bis Juni verwandelt

sich Peking in ein pulsierendes Zentrum künstlerischer Aktivitäten und weist die höchste Dichte von kunstbezogenen Veranstaltungen des Jahres auf. Neben den großen Kunstmessen präsentieren auch zahlreiche Kunstorganisationen ihre besten Ausstellungen einem weltweiten Publikum. Während der Beijing Art Season finden im 798 Art District bis zu 90 Ausstellungen gleichzeitig statt. Installationsansicht von ?Sparking", 798 artworks Die Kunstsaison wird auch durch die offizielle Eröffnung von 798 artworks, dem ersten offiziellen Kultur- und Kreativraum, der vom 798 Art District betrieben wird, eingeleitet. Unter dem Titel ?Sparking" arbeitet der Raum bei seiner ersten Ausstellung mit dem internationalen Künstler Wang Guangle zusammen und bringt eine limitierte Auflage von Sammlerstücken mit dem Titel ?Red Phosphorus" heraus. In Zukunft will 798 artworks mit führenden Kunstmuseen und bahnbrechenden Künstlern auf der ganzen Welt zusammenarbeiten, um kreative Energien zu erforschen und sich mit unendlichen Möglichkeiten zu verbinden. Die Werbetafel des Gallery Weekend Beijing im 798 Art District Das 8. Gallery Weekend Beijing, das am 24. Mai eröffnet wurde und bis August läuft, steht in diesem Jahr unter dem Motto ?Drift to Return" und spiegelt die Koexistenz lokaler Kunstszenen und globaler Kunsteinflüsse wider. Das Gallery Weekend Beijing besteht aus einem Hauptsektor, in dem lokale Galerien und Institutionen im 798 Art District vorgestellt werden, einem Sektor für gastierende Künstler und einem Sektor für aufstrebende Künstler, in dem junge chinesische Künstler unter dem Motto ?The Inner Side of the Wind" das Zusammenspiel zwischen globaler Kultur und Chinas lokaler Identität reflektieren und zum Ausdruck bringen und so die Vitalität und die Besonderheiten ihres künstlerischen Ökosystems zeigen. Darüber hinaus lief die öffentliche Einheit ?Poetry Marathon", die von dem internationalen Künstler Qiu Zhijie und der Gallery Weekend Beijing gemeinsam kuratiert wurde, parallel zu den Olympischen Spielen 2024 in Paris und griff die gemeinsamen humanistischen Werte von Sport, Kultur und Kunst im olympischen Ethos auf. Installationsansicht von ?Elliptical Dipole: Visceral Particles Sorcerous Flows", 798 CUBE Gleichzeitig präsentiert 798CUBE ?Elliptical Dipole: Visceral Particles Sorcerous Flows", die erste groß angelegte Einzelausstellung des internationalen Künstlers Yunchul Kim in China und seine bisher größte Einzelausstellung. Die Ausstellung veranschaulicht Kims Interpretation des Universums, des Lebens und der Kultur. Die Besucher werden in die Verschmelzung von Technologie und Kunst eintauchen, die materielle Welt der Phantasie des Künstlers betreten und mit dem grenzenlosen Universum in Resonanz treten. Die beeindruckende Dichte an hochwertigen Ausstellungen macht den 798 Art District zu einem Muss im Juni. Fast 2.000.000 Besucher haben dort bereits ihren Sommerurlaub genossen. Kontaktinformationen: info@798-art.com.cn (mailto:info@798-art.com.cn) Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a37ed832-f17e-4924-ad54- bd4c3966c2fd (https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a37ed832-f17e-4924-ad54- bd4c3966c2fd)https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/080c4b93- 5a65-4980-bd5e-cf6ccad2cbfa (https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/080c4b93-5a65-4980-bd5e- cf6ccad2cbfa)https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f528796e- 9871-4052-b546-bb3176d0f166 °