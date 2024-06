Pressestimme: 'Kölner Stadt-Anzeiger' zur EZB-Zinssenkung

KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zur EZB-Zinssenkung:

"Jetzt wäre eigentlich die Stunde der Politik. So wie US-Präsident Joe Biden es mit seinem gigantischen Konjunkturprogramm vormacht. Was nicht nur von Gewerkschaften, sondern auch vom arbeitgebernahen Institut der deutschen Wirtschaft dringend zur Nachahmung empfohlen wird: Ein Infrastruktur- und Konjunkturprogramm in Höhe von 600 Milliarden Euro. Kanzler Olaf Scholz hätte zwar finanzpolitischen Spielraum (Staatsverschuldung: nur 63 Prozent des BIP). Doch er klammert sich an eine dysfunktional gewordene Schuldenbremse. Wahrscheinlich wird also die EZB wieder die Rolle des konjunkturellen Ausputzers übernehmen müssen."