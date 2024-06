Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Abschiebungen von Gefährdern

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu Abschiebungen von Gefährdern:

"Die Messerattacke auf den Polizisten und weitere Bürger auf dem Marktplatz in Mannheim durch einen abgelehnten Asylbewerber, der subsidiären Schutz genießt, berührt das Sicherheits- und Gerechtigkeitsgefühl empfindlich. Auch wenn im konkreten Mannheimer Fall - der Mann war offenbar vorher nicht auffällig - schärfere Gesetze wohl nichts geändert hätten: Dass islamistische Gefährder unbehelligt im Land leben, ist ein zu hohes Risiko. Wovor, muss man fragen, suchen sie hier eigentlich Schutz? Die Geduld, Gewalttätern mit Verweis auf die unsichere Lage in ihrem Herkunftsland Unterstützung in Deutschland zu gewähren, ist bei vielen aufgebraucht."/yyzz/DP/ngu