Asselborn: EVP muss Techtelmechtel mit rechts beenden

BERLIN (dpa-AFX) - Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn hat angesichts des Aufwinds rechter Parteien in Europa die konservative EVP aufgefordert, nicht mit diesen Parteien zusammenzuarbeiten. Die größte Fraktion habe große Verantwortung, sagte der sozialistische Politiker am Sonntagabend in der ARD. "Techtelmechtel mit rechten Parteien müssen aufhören." Europa verdiene, dass die vielen Menschen, die dafür seien, nun auch kämpften./bw/DP/he