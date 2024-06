EVP-Chef Weber: Werden ein bürgerliches Europa bekommen

MÜNCHEN/BRÜSSEL (dpa-AFX) - Der Vorsitzende der Europäischen Volkspartei, Manfred Weber, hat nach der Europawahl am Sonntag ein "bürgerliches Europa" angekündigt. "In Europa ist eine linksliberale Ampel abgewählt", sagte der CSU-Spitzenkandidat am Abend in München. "Wir werden die Inhalte, die uns wichtig sind, Migration, Wohlstand und Wirtschaft zu sichern und Frieden zu sichern, wir werden das in den fünf Jahren im Wählerauftrag Europas umsetzen."

Weber betonte, die Christsozialen seien "die Partei, die es schafft, die Menschen in der Mitte zu halten". Darauf sei man stolz. "Die große Botschaft ist, dass wir als CSU, CDU und wahrscheinlich europaweit als Europäische Volkspartei das Bollwerk gegen Rechtspopulismus und Rechtsradikalismus in Europa sind", sagte Weber. Im Gegensatz zu den Ampel-Parteien gebe man den Menschen Antworten./ctt/dm/fjm/DP/he