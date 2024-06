Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu Ukraine-Konferenzen

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu Ukraine-Konferenzen:

"Die hilflos wirkenden Versuche, so etwas wie Normalität oder gar Frieden zu erörtern, stehen im Kontrast mit einer wachsenden Intensität, den Krieg militärisch zu entscheiden, von beiden Seiten - auch Russlands Offensive in der Ostukraine läuft weiter. Und während in Berlin und Bürgenstock über einen Frieden nachgedacht wird, droht die Nato Stück für Stück, unmerklich fast, in diesen Konflikt hineinzurutschen, aus dem sich herauszuhalten sie immer gelobt hatte."/yyzz/DP/he