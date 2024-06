Pressestimme: 'Stern' zu Folgen der Europawahl

HAMBURG (dpa-AFX) - 'Stern' zu Folgen der Europawahl

Die SPD hat einen Kanzlerwahlkampf versucht und ist damit jämmerlich gescheitert. Sie hat Olaf Scholz auf die Plakate gedruckt und so höchstselbst die Europawahl zu einer Art Zwischenbilanz des Kanzlers erklärt. Das war ein taktischer Fehler. Denn diese Bilanz sieht für alle sichtbar verheerend aus: Die SPD liegt in einer bundesweiten Wahl erstmals hinter der AfD und verliert massiv an Sahra Wagenknecht./yyzz/DP/zb