WOCHENVORSCHAU: Termine bis 21. Juni 2024

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Freitag, den 21. Juni 2024

---------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 10. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 DEU: Evotec, Hauptversammlung in Hamburg 10:00 CHE: Sulzer, Capital Markets Day USA: Apple-Entwicklerkonferenz WWDC (bis 14.6.24) TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: BIP Q1/24 (2. Veröffentlichung) 09:00 CHE: Seco: Konsumentenstimmungsindex 5/24 09:00 AUT: Industrieproduktion 4/24 10:00 ITA: Industrieproduktion 4/24 10:30 EUR: Sentix Investorvertrauen 6/24 11:00 GRC: Industrieproduktion 4/24 11:00 GRC: Verbraucherpreise 5/24 SONSTIGE TERMINE DEU: Gremiensitzungen und Statements der Bundesparteien + 09.00 Pressegespräch mit dem Parlamentarischen Geschäftsführers der AfD-Bundestagsfraktion, Bernd Baumann + 09.00 CDU-Präsidiumssitzung + 11.00 CDU-Bundesvorstand + 13.30 Statement CDU-Parteivorsitzender Friedrich Merz und die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen + 10.00 FDP-Präsidium + 11.30 Pk FDP-Bundesvorsitzender Christian Lindner und dem FDP-Präsidiumsmitglied und der Spitzenkandidatin zur Europawahl Marie-Agnes Strack-Zimmermann + 12.00 FDP-Bundesvorstand + 14.00 Hybrid-Pk mit Grünen-Bundesvorsitzenden Ricarda Lang und Omid Nouripour, Terry Reintke, deutsche und europäische Spitzenkandidatin für die Europawahl + SPD-Präsidium 15:30 DEU: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) empfängt den Präsidenten der Republik Chile, Gabriel Boric , mit militärischen Ehren + 17.15 Pk mit Scholz und Boric DEU: Bahngipfel von Berlin und Brandenburg mit Regierungschefs Kai Wegner und Dietmar Woidke sowie Bahn-Chef Richard Lutz Sie beraten über den Ausbau der Schieneninfrastruktur in der Hauptstadtregion + 16.15 Pk HINWEIS HKG/CHN/AUS: Feiertag, Börsen geschlossen ---------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 11. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Heidelberger Druckmaschinen, Jahreszahlen (detailliert) 09:00 DEU: Ströer, Hauptversammlung 10:00 DEU: Bechtle, Hauptversammlung 10:00 DEU: Baywa Hauptversammlung, München 10:00 DEU: Süss MicroTec, Hauptversammlung 10:00 DEU: Porsche SE (Automobil Holding), Hauptversammlung, Stuttgart 10:00 FRA: Casino Guichard Perrachon, Hauptversammlung 10:00 LUX: SAF Holland, Hauptversammlung 10:30 DEU: RAG-Stiftung Online-Pk mit Vorstellung der Jahreszahlen 2023 11:00 DEU: Frankfurter Bankgesellschaft, Pressekonferenz, Frankfurt/M. 11:00 DEU: Schaltbau, Hauptversammlung 14:00 USA: Nasdaq, Hauptversammlung 14:30 FRA: BNP Paribas, Hauptversammlung 17:00 USA: Boeing, Auslieferungen 5/24 22:05 USA: Oracle, Q4-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Wacker Chemie, Capital Markets Day TERMINE KONJUNKTUR 06:30 NLD: Verbraucherpreise 5/24 08:00 DEU: Destatis: Inlandstourismus 4/24 08:00 DEU: Destatis/Zahl der Woche: Jahresumsatz von Großbetrieben im Verarbeitenden Gewerbe und im Bergbau, Jahr 2023 08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 5/24 (vorläufig) 08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 5/24 09:00 CZS: Verbraucherpreise 5/24 SONSTIGE TERMINE 07:45 DEU: Deutsch-Chilenisches Wirtschaftsforum veranstaltet von der Lateinamerika-Initiative der Deutschen Wirtschaft (LAI) unter Federführung der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK), gemeinsam mit InvestChile und Prochile, Berlin 08:30 DEU: Konferenz EZB-Bankenaufsicht in Frankfurt Thema: «The European Single Supervisory Mechanism at 10: Lessons learnt and challenges ahead», u.a. mit einem Eröffnungsvortrag der Chefin der Bankenaufsicht der Europäischen Zentralbank (EZB), Claudia Buch 08:45 DEU: Roundtable des Hydrogen Councils mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und EU-Kommissionsvizepräsident Maros Sefcovic + anschließend Pressestatements von Habeck und Sefcovic 09:30 LUX: EuGH-Urteil zu Verzugszinsen der EU-Kommission an die Deutsche Telekom 10:00 DEU: Online-Pk Bitkom zu «Data Economy - Wo steht die deutsche Wirtschaft?» Es wurden mehr als 600 Unternehmen aus allen Branchen repräsentativ befragt - Vorstellung der Ergebnisse. U.a. mit Bitkom-Präsident Ralf Wintergerst 10:00 DEU: Mündliche Verhandlung zu Klagen betreffend Grundsteuer Baden-Württemberg DEU: Tag der Immobilienwirtschaft, Berlin + 10.15 Rede Bundesfinanzminister Christian Lindner + 11.55 Keynote Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) + 13.15 Keynote Bundesbauministerin Klara Geywitz 11:00 DEU: Tarifverhandlungen bayerischer Einzelhandel, München 12:00 DEU: Online Gesprächsrunde Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) zur nationalen Umsetzung der europäischen KI-Regulierung 13:00 DEU: Hybrides Symposium der Bundesapothekerkammer zu «Telepharmazie - Chancen und Grenzen» 14:30 DEU: Pk mit ifo-Präsident Clemens Fuest zum Thema "Wird Europa abgehängt? Wirtschaftsentwicklung und Innovationen", Dresden 15:00 DEU: Beginn Wirtschaftstag 2024 veranstaltet vom Wirtschaftsrat der CDU u.a. mit Bundesjustizminister Marco Buschmann DEU: Tag der Personaldienstleister + 17.45 Rede Bundesfinanzminister Christian Lindner DEU: Internationale Konferenz zum Wiederaufbau der Ukraine, Berlin Die Konferenz wird von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj eröffnet. Es werden etwa 1500 Teilnehmer erwartet, die über die weitere Unterstützung für den Wiederaufbau der vom russischen Angriffskrieg schwer getroffenen Ukraine beraten. + 08.30 Ministerial Meeting of Multi-Agency Donor Coordination Platform (MDCP), u.a. mit Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze + 09.40 Begrüßung durch Bundeskanzler Olaf Scholz + 10.00 Official Welcome mit Reden von Bundeskanzler Olaf Scholz, dem Leiter der ukrainischen Delegation und der Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen + 10.50 Eröffnungsplenum mit Außenministerin Annalena Baerbock, dem Außenminister der Ukraine, Dmytro Kuleba, dem Außenminister von Italien, Antonio Tajani, dem Außenminister von Frankreich, Stéphane Séjourné, dem Außenminister von Polen, Rados?aw Sikorski, dem Außenminister vom Vereinigten Königreich, David Cameron, und der US-Sonderbeauftragen für den wirtschaftlichen Wiederaufbau der Ukraine, Penny Pritzker + 11.50 Eröffnungsplenum, u.a. mit Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze und der ersten Vize-Premierministerin und ukrainischen Wirtschaftsministerin Yulia Svyrydenko + 12.40 Statement Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck + 13.00 Eröffnungsplenum mit Bundesfinanzminister , Christian Lindner, dem ukrainischen Finanzminister, Serhiy Marchenko, der Präsidentin der Europäischen Investmentbank, Nadia Calviño, und dem Generalsekretär der OECD, Mathias Cormann + 13.05 Gemeinsame Pk Bundeskanzler Olaf Scholz und Leiter der ukrainischen Delegation + 14.00 Eröffnung des Recovery Forums durch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, Bundesentwicklungsministerin Schulze, die ukrainische Wirtschaftsministerin Svyrydenko, und den ukrainischen geschäftsführenden Minister für die Entwicklung von Gemeinden, Gebieten und Infrastruktur, Vasyl Shkurakov + 15.45 Gemeinsames Statement vom Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und der ukrainischen Wirtschaftsministerin, Yuliia Svyrydenko + 16.15 Launch der «Skills Alliance for Ukraine» mit Bundesentwicklungsministerin Schulze und Bundesbauministerin Klara Geywitz + 17.20 Statement Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach + 17.40 Launch der «Coalition for Sustainable Municipalities» mit Bundesentwicklungsministerin Schulze + 19.00 Ansprache Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bei Empfang für die Konferenzteilnehmer DEU: Fünfter «EuroMinds»Wirtschaftsgipfel u. a. mit Gesine Schwan, Aydan Özogus und Henry Maske in Hamburg ---------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 12. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 09:00 DEU: Bilfinger, Kapitalmarkttag 10:00 DEU: Patrizia, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Sixt SE, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Knaus Tabbert AG, Jahres-Pk, Bad Griesbach 11:00 DEU: Hawesko Holding, Hauptversammlung in Hamburg 12:00 FRA: Unibail-Rodamco-Westfield, Hauptversammlung 13:00 DEU: Pressegespräch Volkswagen Kassel zur Betriebsversammlung, Kassel 18:00 USA: T-Mobile US, Hauptversammlung TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE GBR: Legal + General Group, Kapitalmarkttag INT: Broadcom, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Erzeugerpreise 5/24 03:30 CHN: Erzeugerpreise 5/24 03:30 CHN: Verbraucherpreise 5/24 08:00 GBR: Industrieproduktion 4/24 08:00 GBR: Dienstleistungsindex 4/24 08:00 GBR: Handelsbilanz 4/24 08:00 DEU: Verbraucherpreise 5/24 (endgültig) 10:00 FRA: IEA, Monatsbericht 14:30 USA: Verbraucherpreise 5/24 14:30 USA: Realeinkommen 5/24 16:30 USA: EIA Ölbericht 20:00 USA: FOMC Zinsentscheid (20.30 h Pk mit Notenbankchef Jerome Powell) SONSTIGE TERMINE 08:00 DEU: Destatis: Zum Start der Fußball-EM: Sport als Wirtschaftsfaktor - Einzelhandelsumsatz, Produktion, Außenhandel und Erwerbstätige, Jahre 2013- 2023 09:00 DEU: Bundesbank-Symposium: «Bankenaufsicht im Dialog» u.a. mit Bundesbank-Vorstand Burkhard Balz und der Chefin der EZB-Bankenaufsicht, Claudia Buch 09:00 DEU: BGH verhandelt zu Fitness-Tarif in der Berufsunfähigkeitsversicherung 09:30 DEU: Abschluss Wirtschaftstag 2024 veranstaltet vom Wirtschaftsrat der CDU u.a. mit Bundesfinanzminister Christian Lindner, Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger, Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion und CDU Deutschland, Friedrich Merz und CDU-Generalsekretär Carsten Linneman, Berlin 11:00 DEU: BGH verhandelt zur Wirksamkeit bestimmter Klauseln zu Schiedsgutachterverfahren in der Rechtsschutzversicherung DEU: Handelsblatt - Wasserstoff-Gipfel 2024 (bis 13.6.24) u.a. mit CEO Thyssenkrupp Miguel Lopez (9.35 h), CEO Thyssenkrupp nucera Dr. Werner Ponikwar (11.40 h) 18:30 DEU: Hauptstadtforum Digitalwirtschaft - Digitale Perspektiven nach der Europawahl mit dem Präsidenten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin) HINWEIS RUS: Feiertag, Börse geschlossen ---------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 13. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 5/24 10:00 DEU: Traton SE, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: MPC Münchmeyer Petersen Capital, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: HHLA, Hauptversammlung (online) 14:00 AUT: OMV, Kapitalmarkttag 14:00 NLD: Stellantis, Investor Day 19:00 USA: Zoom Video Communications, Hauptversammlung 22:05 USA: Adobe, Q2-Zahlen 22:30 USA: Tesla, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 4/24 08:00 DEU: Großhandelspreise 5/24 08:30 CHE: BFS: Produzenten- und Importpreisindex Mai 2024 09:00 ESP: Verbraucherpreise 5/24 (endgültig) 10:00 ITA: Arbeitslosenquote Q1/24 11:00 EUR: Industrieproduktion 4/24 12:00 IRL: Verbraucherpreise 5/24 12:00 DEU: IWH-Konjunkturprognose zum Sommer 2024 14:00 POL: Leistungsbilanz 4/24 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: Erzeugerpreise 5/24 SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Innovationstag Mittelstand des Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz unter dem Leitgedanken «So geht Zukunft! - Digital. Transformativ. Resilient.» präsentieren rund 300 Aussteller aus allen Regionen Deutschlands die Ergebnisse ihrer vom BMWK geförderten Innovationsprojekte + Grußwort von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck 17:00 DEU: Jubiläumsveranstaltung 75 Jahre Auslandsmesseprogramm von Bundeswirtschaftsministerium und dem Verband der deutschen Messewirtschaft mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne). Das Auslandsmesseprogramm (AMP) besteht 2024 seit 75 Jahren. Jährlich nutzen mehr als 5000 ausstellende Unternehmen das Instrument des BMWK zur Erschließung von internationalen Märkten. Unter der Dachmarke "made in Germany" werden damit Produkte und Dienstleistungen deutscher Unternehmen und der Wirtschaftsstandort Deutschland weltweit auf Messen vermarktet. ITA: Erster Tag des Gipfels der G7-Staaten, Monopoli BEL: Nato-Verteidigungsministertreffen (1. Tag) LUX: Treffen der EU-Justiz- und Innenminister und -Ministerinnen - 1. Tag ---------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 14. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 DEU: Bike24, Hauptversammlung in Dresden 12:30 GBR: Tesco, Hauptversammlung TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE AUT: AMS Osram AG, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR JPN: BoJ, Zinsentscheid 06:30 JPN: Dienstleistungsindex 4/24 06:30 JPN: Industrieproduktion 4/24 (endgültig) 06:30 JPN: Kapazitätsauslastung 4/24 07:00 FIN: Verbraucherpreise 5/24 08:00 DEU: Insolvenzen, 1. Quartal 2024 + Schnellindikator 5/24 08:00 SWE: Verbraucherpreise 5/24 08:45 FRA: Verbraucherpreise 5/24 (endgültig) 09:00 DEU: DIW-Konjunkturprognose per Video-Konferenz 10:00 ITA: Handelsbilanz 4/24 10:00 POL: Verbraucherpreise 5/24 (endgültig) 11:00 EUR: Handelsbilanz 4/24 12:00 PRT: Verbraucherpreise 5/24 (endgültig) 14:30 USA: Im- und Exportpreise 5/24 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 6/24 (vorläufig) SONSTIGE TERMINE 14:00 DEU: Hybrid-Fachgespräch der Grünen-Bundestagsfraktion zu «Odyssee oder Land in Sicht: Wie beenden wir Tiertransporte in Drittstaaten?» u.a. mit Renate Künast, Grünen-Sprecherin für Ernährung und Landwirtschaft ITA: Zweiter Tag des Gipfels der G7-Staaten, Monopoli BEL: Nato-Verteidigungsministertreffen (2. und letzter Tag) LUX: Treffen der EU-Justiz- und Innenminister und -Ministerinnen (2. und letzter Tag) ---------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 17. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 18:00 DEU: Open House der Volkswagen Group Services, Wolfsburg Bei einem Messerundgang stellt Volkswagen an 20 Messeständen verschiedene Servicedienstleistungen vor. 18:00 DEU: Qiagen, Kapitalmarkttag TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE NLD: ING Groep, Kapitalmarkttag TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 4/24 04:00 CHN: Industrieproduktion 5/24 04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 5/24 09:00 ESP: Arbeitskosten Q1/24 09:00 CHE: Seco: Konjunkturprognosen vom Sommer 10:00 ITA: Verbraucherpreise 5/24 (endgültig) 11:00 EUR: Arbeitskosten Q1/24 (endgültig) 14:30 USA: Empire State Index 6/24 SONSTIGE TERMINE LUX: Treffen der EU-Umweltministerinnen und -Minister, Luxemburg ---------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 18. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 09:30 DEU: ad pepper media, Hauptversammlung 10:00 DEU: Aumann, Hauptversammlung 10:00 DEU: Telefonica Deutschland, Hauptversammlung 11:00 DEU: Beiersdorf, Capital Markets Day 11:00 DEU: Jenoptik, Hauptversammlung 14:30 USA: Mastercard, Hauptversammlung TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE ESP: Amadeus IT, Investor Day TERMINE KONJUNKTUR 11:00 DEU: ZEW Konjunkturerwartungen 6/24 11:00 EUR: Verbraucherpreise 5/24 (endgültig) 14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid 14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 5/24 15:15 USA: Industrieproduktion 5/24 15:15 USA: Kapazitätsauslastung 5/24 SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Auftakt zweitägige Europäische Gaskonferenz Egatec des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches (DVGW), Hamburg 09:00 DEU: Hybrider Kongress «Land der Chancen - Arbeits- und Fachkräftekongress» der Grünen-Bundestagsfraktion u.a. mit Bundesaußenministerin Annalena Baerbock, Bundesfamilienministerin Lisa Paus, Videobotschaft von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks e.V., Jörg Dittrich, Berlin 09:30 DEU: Branchentag Erneuerbare Energien Mitteldeutschland Themen sind u.a. der Netzausbau, die kommunale Wärmeplanung und die Forschung zu Wasserstoff. Zu Gast ist u.a. Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD)., Weimar 10:00 DEU: Fachveranstaltung der ADAC Luftrettung zu Notfallversorgung und Rettungsdienst u.a. mit Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach + 10.05 Rede Lauterbach mit anschließender Diskussion DEU: Thüringer Wirtschaftskongress «erwicon» zum Thema «Innovationen in Aktion. entdecken. erleben. gestalten.» Zu Gast ist u.a. Henry Maske, Boxer und Unternehmer. Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) hält ein Grußwort. Erfurt ---------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 19. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 DEU: Delivery Hero, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Westwing Group, Hauptversammlung, München 10:30 DEU: Sto, Hauptversammlung, Donaueschingen 13:00 FRA: Danone, Capital Markets Day TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Handelsbilanz 5/24 08:00 GBR: Verbraucherpreise 5/24 08:00 GBR: Einzelhandelspreise 5/24 10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 4/24 10:30 ITA: Leistungsbilanz 4/24 11:00 EUR: Bauproduktion 4/24 16:00 USA: NAHB-Index 6/24 SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Beginn Potsdamer Konferenz für Nationale CyberSicherheit, Potsdam Thema der Konferenz ist die IT-Sicherheit in Deutschland vor dem Hintergrund der Künstlichen Intelligenz. + 10.45 Pk mit Claudia Plattner, Präsidentin des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik, Holger Münch, Präsident des Bundeskriminalamts und Sinan Selen, Vizepräsident des Bundesamts für Verfassungsschutz 09:00 DEU: Abschluss zweitägige Europäische Gaskonferenz Egatec des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches (DVGW), Hamburg 09:30 DEU: Pk zu Bosch als Software-Unternehmen u.a. mit Stefan Hartung, Vorsitzender der Geschäftsführung, Renningen 11:00 DEU: Hybrid-Pk des Bundesverbandes Solarwirtschaft anlässlich der Messen Intersolar & ees Europe, München DEU: Beginn Frühjahrskonferenz der Innenminister und Innensenatoren von Bund und Ländern unter Vorsitz Brandenburg (bis 21.6.) HINWEIS USA: Feiertag, Börse geschlossen ---------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 20. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 09:30 DEU: Befesa, Hauptversammlung, Luxemburg 10:00 DEU: GFT, Hauptversammlung (online) 13:30 USA: Delta Air Lines, Hauptversammlung 14:00 FRA: Alstom, Hauptversammlung 15:00 GBR: Kingfisher, Hauptversammlung 15:00 USA: Biogen, Hauptversammlung 17:00 USA: Ebay, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR DEU: Bundesfinanzministerium, Monatsbericht 6/24 06:30 CHE: SNB: Bericht zu Finanzstabilität 2023 06:30 NLD: Arbeitslosenquote 5/24 08:00 DEU: Erzeugerpreise 5/24 08:00 EUR: Acea, Kfz-Neuzulassungen 5/24 08:00 CHE: BAZG: Außenhandel/Uhrenexporte 5/24 08:30 CHE: BFS: Baupreisindex 09:30 CHE: SNB: Geldpolitische Lagebeurteilung (inkl. MK) 10:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheid 10:00 POL: Industrieproduktion 5/24 10:00 POL: Erzeugerpreise 5/24 13:00 GBR: BoE, Zinsentscheid 14:30 USA: Leistungsbilanz Q1/24 14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 5/24 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 6/24 16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 6/24 (vorläufig) 17:00 USA: EIA Ölbericht SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Studie der Bertelsmann Stiftung zur Bedeutung von Homeoffice für Unternehmen, Gütersloh 11:30 DEU: Besichtigung einer Produktionsanlage von CO2-neutralem Solartreibstoff, dabei wird Technologie zur Umwandlung von Sonnenenergie eingesetzt, Jülich Vorgestellt wird eine industrielle Anlage zu Demonstrationszwecken. Christina Foerster, Vorständin Deutsche Lufthansa AG, erläutert die Rolle von Solartreibstoffen zur Dekarbonisierung der Luftfahrt. 16:00 DEU: Pk zur Vorstellung des Tui Winterprogrammes 2024/25, Hannover LUX: Treffen der Euro-Gruppe, Luxemburg ---------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 21. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 DEU: Home24, Hauptversammlung 10:00 NLD: Qiagen, Hauptversammlung, Venlo 12:00 GBR: International Consolidated Air, Hauptversammlung SONSTIGE TERMINE DEU: Großer Verfallstag an der Börse, Frankfurt/M. TERMINE KONJUNKTUR 01:01 GBR: Verbrauchervertrauen 6/24 01:30 JPN: Verbraucherpreise 5/24 02:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 6/24 (1. Veröffentlichung) 08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 5/24 08:45 FRA: Geschäftsklima 6/24 08:45 FRA: Produzentenvertrauen 6/24 09:15 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 6/24 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 6/24 (1. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 6/24 (1. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 6/24 (1. Veröffentlichung) 12:00 IRL: Erzeugerpreise 5/24 15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 6/24 (1. Veröffentlichung) 16:00 USA: Frühindikator 5/24 16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 5/24 SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Progressive Governance Summit zum Thema progressive Sicherheit in Zeiten großer Unsicherheit u.a. mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Grüne-Parteivorsitzende Ricarda Lang, Berlin Internationale Experten aus Politik, Wissenschaft und Zivilgesellschaft diskutieren ganzheitliche Konzepte progressiver Sicherheit und setzen Impulse für politisches Handeln. 09:30 DEU: Auftakt Tarifverhandlungen öffentliche Banken 11:00 DEU: Verfassungsgericht Brandenburg verkündet Entscheidung über Verfassungsklage der AfD-Landtagsfraktion gegen Brandenburg-Paket HINWEIS SWE/FIN: Feiertag, Börse geschlossen ----------------------------------------------------------------------------------------

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi