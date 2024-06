Bidens Sohn von US-Gericht verurteilt - Thema im Wahlkampf

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Wilmington (Reuters) - Der Sohn von US-Präsident Joe Biden, Hunter Biden, ist am Dienstag von einem Gericht im Zusammenhang mit einem Waffenkauf für schuldig befunden worden.

Die Geschworenen des Bundesgerichts in Wilmington sahen es als erwiesen an, dass Hunter Biden im Oktober 2018 auf einem Formular über seinen Drogenkonsum gelogen hatte. Das Strafmaß wird in einem getrennten Schritt festgelegt. Dem 54-Jährigen drohen bis zu 21 Monate Haft. Hunter Bidens Anwälte hatten argumentiert, er habe zum Zeitpunkt des Kaufs keine Drogen genommen und sich selbst nicht als Süchtigen wahrgenommen. Mit dem Urteil wurde zum ersten Mal der Sohn eines amtierenden US-Präsidenten verurteilt.

Joe Biden sagte in einer ersten Reaktion, er akzeptiere den Ausgang des Verfahrens. Der Präsident hatte im Vorfeld des Urteils angekündigt, er würde seinen Sohn nicht begnadigen. Der Fall könnte im Präsidentschaftswahlkampf eine Rolle spielen: Joe Bidens republikanischer Rivale Donald Trump hat nach seiner eigenen Verurteilung erklärt, die Demokraten nutzten das Justizsystem zu ihrem Vorteil und gegen ihn. Eine Stellungnahme von Trump lag zunächst nicht vor. Er war am 30. Mai im Zusammenhang mit einer Schweigegeldzahlung an eine Pornodarstellerin von Geschworenen schuldig gesprochen worden. Die Anklage war in New York von einer Anklagejury auf Betreiben des demokratischen Staatsanwalts Alvin Bragg erhoben worden.

Die Anklage gegen Hunter Biden wiederum wurde von David Weiss vorgebracht, einem von Trump während seiner Präsidentschaft eingesetzten Sonderermittler des Justizministeriums. Weiss wirft Hunter Biden auch Steuervergehen mit einem Volumen von 1,4 Millionen Dollar von 2016 bis 2019 vor. Gleichzeitig habe er Millionen für Drogen, Eskortdienste, Autos und andere teure Gegenstände ausgegeben. Das Verfahren dazu soll am 5. September in Los Angeles beginnen. Hunter Biden weist die Vorwürfe zurück.

