Devisen: Euro erholt sich von Ein-Monats-Tief

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Dienstag etwas von seiner jüngsten Schwächephase erholt. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0770 US-Dollar und damit etwas mehr als am Vortag. Zu Wochenbeginn war der Euro zum Dollar auf einen einmonatigen Tiefstand gefallen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,0756 Dollar festgesetzt.

Im Tagesverlauf stehen nur wenige Wirtschaftszahlen auf dem Programm, die am Devisenmarkt für Bewegung sorgen könnten. Während der Datenkalender im Euroraum weitgehend leer ist, steht in den USA lediglich das Mittelstandsbarometer NFIB auf dem Programm. In Europa melden sich einige Notenbanker aus der EZB zu Wort, darunter Chefvolkswirt Philip Lane./bgf/mis