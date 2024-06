Pressestimme: 'Die Glocke' zu Jungwähler/Europawahl

OELDE (dpa-AFX) - "Die Glocke" zu Jungwähler/Europawahl:

"Das Abstimmungsverhalten der jungen Leute sollte sehr ernst genommen werden. Sie sind besonders sensible Seismographen der Verhältnisse im Land. Als Schüler erleben sie Tag für Tag, wie Gebäude verwahrlosen, der Unterricht ausfällt. Mehr noch: Gerade in den großstädtischen Hotspots erleiden sie Mobbing, erfahren unmittelbar, wie auf Schulhöfen das Recht des Stärkeren gilt - und wie sich seit Jahren nichts daran ändert. Von diesen negativen Erfahrungen profitiert die AfD - eine Partei, die ihre vermeintlichen Lösungen in den sozialen Netzwerken offenbar überzeugend darstellen kann.

Gerade die Jugendlichen sorgen sich um ihre Zukunft - und haben ein Recht auf ein besseres Morgen. Die etablierten Parteien sollten sich ihnen gezielt zuwenden. Nur wenn die Parteien endlich wahrhaftige Antworten geben und entsprechend handeln, können sie auch die jungen Wähler von sich überzeugen."/yyzz/DP/ngu