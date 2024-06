Selenskyj rechnet mit Rückkehr ukrainischer Flüchtlinge nach dem Krieg

BERLIN (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj geht erst nach einem Ende der Kampfhandlungen von einer Rückkehr ukrainischer Flüchtlinge aus. "Es macht hier keinen Sinn mit irgendwelchen Losungen die Ukrainer zu motivieren", sagte der Staatschef am Dienstag in Berlin auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Er gehe davon aus, dass es nach Kriegsende eine große Motivation für eine Rückkehr gebe, um den Staat wieder aufzubauen. "Es wird Arbeitsplätze und Sicherheit geben", begründete Selenskyj seine Überzeugung. Dabei gebe es bereits jetzt genügend Bedarf auch an qualifizierten Arbeitskräften. "Fraglos wird es einen globalen Wiederaufbau erst nach dem Krieg geben", räumte Selenskyj ein.

Zu der Wiederaufbaukonferenz werden bis Mittwoch etwa 2000 Vertreter aus Politik, Wirtschaft und von internationalen Organisationen erwartet. Es ist keine Geberkonferenz, bei der Geld für den Wiederaufbau gesammelt werden soll, sondern es geht vielmehr um die Vernetzung der relevanten Akteure./cn/DP/mis