Ukrainischer Entwicklungsfonds soll ausgebaut werden

BERLIN (dpa-AFX) - Deutschland will der Ukraine zu einer besseren Finanzierung des Mittelstands verhelfen und gemeinsam den Entwicklungsfonds "Business Development Fund" (BDF) zu einer unabhängigen staatlichen Finanzierungsinstitution weiterentwickeln. Dazu unterzeichneten Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) und der ukrainische Finanzminister Serhij Martschenko am Dienstag in Berlin auf der Wiederaufbaukonferenz eine gemeinsame Absichtserklärung. Die deutsche Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) übernehme die Rolle des Implementierungspartners dieser Initiative. Lindner sprach von einem wichtigen Schritt und erklärte: "Gemeinsam mit der Ukraine sind wir überzeugt, dass dies der richtige Ansatz für die Finanzierung des Wiederaufbaus ist."/cn/DP/ngu