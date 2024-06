Lindner gegen EU-Verbot - Dürfen Verbrennungsmotor nicht China überlassen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Bundesfinanzminister Christian Lindner will Verbrennungsmotoren nicht anderen Staaten wie China überlassen.

"Die bestehenden Technologieverbote müssen aufgehoben werden. Ich spreche insbesondere vom Verbot des Verbrennungsmotors", sagte der FDP-Vorsitzende am Mittwoch bei einer Veranstaltung in Berlin. Der Verbrennungsmotor werde weltweit noch auf Jahrzehnte eingesetzt, auch in Deutschland. Es brauche eine Offenheit für unterschiedliche Technologien, etwa die Nutzung von Verbrennungsmotoren mit klimafreundlichen synthetischen Kraftstoffen, sogenannten E-Fuels. Diese könnten in den 2030er Jahren beispielsweise in der Golf-Region rentabel produziert werden. Der Verbrennungsmotor dürfe nicht chinesischen Firmen überlassen werden, weil Europa ihn verbiete.

In der Europäischen Union sollen ab 2035 nur noch CO2-freie Neuwagen zugelassen werden, was praktisch ein Verbrennerverbot bedeutet. Deutschland setzte auf Initiative von Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) aber eine Ausnahme durch, damit Verbrenner mit E-Fuels weiterbetrieben werden können. Die Liberalen hoffen nach der Europawahl jetzt auf andere Schwerpunkte der EU-Kommission.

