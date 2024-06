Neue Hürden für Gaza-Friedensplan - Hamas und Blinken widersprechen sich

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Doha/Kairo (Reuters) - Die seit Monaten andauernden Bemühungen um eine Beendigung der Kämpfe im Gazastreifen sind erneut ins Stocken geraten.

US-Außenminister Antony Blinken und die radikal-islamische Hamas warfen sich am Mittwoch gegenseitig vor, falsche Angaben zu machen oder von bereits gemachten Zusagen wieder abzurücken. In Doha sagte Blinken, die palästinensische Gruppierung habe bereits erreichte Einigungen in Frage gestellt: "Stattdessen wartete die Hamas fast zwei Wochen und schlug dann weitere Änderungen vor, von denen einige über die Positionen hinausgehen, die sie zuvor vertreten und akzeptiert hatte."

Die Hamas widersprach umgehend. Man habe keine Nachbesserungen am Friedensplan verlangt, sagte das führende Hamas-Mitglied Osama Hamdan im Fernsehsender Al-Arabi TV. Vielmehr sei Blinken bei der Suche nach einer Lösung "Teil des Problems und nicht der Lösung".

Der in Frage stehende Fahrplan für ein Ende der Kämpfe wird von US-Präsident Joe Biden befürwortet und sieht einen Waffenstillstand und eine schrittweise Freilassung israelischer Geiseln im Austausch gegen in Israel inhaftierte Palästinenser vor. Dies soll Voraussetzung für einen dauerhaften Waffenstillstand sein.

Nach US-Angaben hat Israel den Vorschlag akzeptiert. Öffentlich hat sich die Regierung in Jerusalem noch nicht dazu geäußert. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu ist bislang nicht bereit, Abstriche am Kriegsziel der Vernichtung der Hamas vorzunehmen. Die Hamas ihrerseits pocht auf den vollständigen und dauerhaften Abzug des israelischen Militärs aus dem Gazastreifen. Den Friedensplan hat sie bislang als "breiten Weg" für ein Abkommen bewertet. Blinken kündigte an, die USA würden in den kommenden Wochen Vorschläge für die Nachkriegsordnung und den Wiederaufbau des Gazastreifens vorlegen.

KÄMPFE IM GAZASTREIFEN GEHEN WEITER

Unterdessen setzte die israelische Armee ihre Vorstöße im Zentrum und im südlichen Gazastreifen fort. Einwohner berichteten über israelischen Beschuss im gesamten Gebiet. Panzer seien zeitweise in den Norden der Stadt Rafah an der ägyptischen Grenze eingedrungen. Palästinensische Behörden berichteten, bei einem Luftangriff auf Gaza-Stadt seien sechs Menschen getötet worden. Ein Mann sei durch eine Panzergranate in Rafah ums Leben gekommen. Das israelische Militär teilte mit, dass es in den vergangenen 24 Stunden Militante in Nahkämpfen in der Gegend von Rafah ausgeschaltet und mit Sprengstoff präparierte Gebäude zerstört habe. Auch an der Grenze zwischen dem Libanon und Israel kam es zu Gefechten zwischen Armee und Hisbollah-Miliz.

Seit Beginn des Krieges am 7. Oktober sind über 37.000 Palästinenser ums Leben gekommen. Ein Großteil der 2,3 Millionen Einwohner des Gazastreifens wurde vertrieben. Nach UN-Angaben droht eine Hungersnot, viele Gebäude sind zerstört oder schwer beschädigt. Auslöser des Krieges war ein Überfall der Hamas auf israelisches Grenzgebiet. Dabei wurden nach israelischen Angaben über 1200 Israelis getötet und mehr als 250 Geiseln verschleppt.

