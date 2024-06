Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Selenskyj/Bundestag

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Selenskyj/Bundestag:

"Die Zusagen der Ampel in Deutschland und eine von Labour angekündigte Kontinuität nach der britischen Wahl sind derzeit die solidesten Garantien, auf die Selenskyj im westlichen Lager setzen kann. Seiner Rede im Bundestag merkte man nicht an, dass das keine allzu rosigen Aussichten sind. Es war ein entschlossener, zuversichtlicher Auftritt, der in augenfälligem Kontrast stand zur oft so zögerlichen deutschen Debatte über den Krieg. Es gebe keine Mauer, die nicht fallen könne, rief Selenskyj den Bundestagsabgeordneten zu. Das war natürlich auf Berlin gemünzt, und es ist eine berechtigte Erinnerung daran, dass man gerade in Europa nicht fatalistisch mit russischen Vormachtansprüchen umgehen muss. Auch mit seinem Dank an Deutschland, vor allem für den Schutz durch Patriot-Batterien, fand er die richtigen Worte."/yyzz/DP/ngu