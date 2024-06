Pressestimme: 'Schwäbische Zeitung' zu Stuttgart 21

RAVENSBURG (dpa-AFX) - "Schwäbische Zeitung" zu Stuttgart 21:

"Die Inbetriebnahme von Stuttgart 21 wird um ein Jahr verschoben. Ein offenes Geheimnis war das seit Langem. Warum die Bahn offiziell so lange am Starttermin im Dezember 2025 festgehalten hat, ist nicht erklärbar. Für die Bahn ist es ein neuer Tiefschlag. Das Hauptaugenmerk muss aber darauf liegen, den Bahnkunden ein verlässliches Angebot zu machen. In der Vergangenheit war das nicht immer so, Bauarbeiten und Streckensperrungen wurden kurzfristig angekündigt. Und die Bahn hat es geschafft, große Teile des südlichen Württembergs gegen sich aufzubringen: die Anrainer der Gäubahn fürchten von der Landeshauptstadt abgehängt zu werden. Reisende auf der Südbahn sind besser dran, seit die Strecke elektrifiziert wurde. Doch die vollen Vorteile dieses 370-Millionen-Euro-Projekts greifen auch erst mit dem Stuttgarter Tiefbahnhof. Deswegen kann es trotz aller schlechten Nachrichten nur ein Motto geben. Augen zu und durch. Damit das Projekt endlich ein Ende findet."/yyzz/DP/ngu