APA ots news: Like a Pro Jugendsport-Initiative von Drei setzt ersten...

Mit "Like a Pro" startete Drei Anfang Mai 2024 eine Jugendsport-Initiative, die es sich zum Ziel gesetzt hat, die Professionalisierung und Sichtbarkeit von Jugendsportvereinen in den Vordergrund zu rücken. Kinder und Jugendliche in ganz Österreich können mit ihrem Sportverein teilnehmen, um sich einen lang gehegten Wunsch erfüllen zu lassen. Drei setzte am 11. Juni den Wunsch des ersten Gewinner-Teams, der Padel Academy Austria, im Sportcenter Donaucity um. Zwtl.: Drei macht Padel Finale für über 400 Jugendliche zum großen Erlebnis. Am 11. Juni unterstützte Drei den Wunsch der Padel Academy Austria und hob das Finale der Schools Padel Tour 2024 mit mehr als 400 Nachwuchssportler:innen aus Niederösterreich, Wien und dem Burgenland auf ein neues Level. Drei unterstützte die Event-Organisation mit Moderation & DJ, Fotostation, Foodtrucks und Gratis-Getränken und drehte ein neues Imagevideo. Drei CEO Rudolf Schrefl: "Mit unserer Like a Pro Initiative stellen wir Talente in den Mittelpunkt, die beim traditionellen Sport-Sponsoring meist vernachlässigt werden: Nachwuchs-Sportler:innen. Wir wollen den Jugendsport in Österreich beleben und einmalige Erlebnisse schaffen, bei denen sich junge Talente wie Profis fühlen dürfen. Es geht uns darum, Emotionen zu wecken und Jugendlichen zu zeigen, welchen Mehrwert Vereinssport bietet und wie sehr er zur mentalen und körperlichen Gesundheit beiträgt." Zwtl.: Profi-Erlebnisse für 33 Jugendsportvereine. Neben sieben vordefinierten Paketen, die jeweils für ein Spiel oder ein Wochenende gelten - darunter eine Live-Übertragung, der Transfer im gebrandeten Teambus, eine Austragung in einer Profi-Sportstätte, begleitende Cheerleader, Fanartikel, ein Training mit einem Profi oder eine Bewegungs-Analyse - gibt es auch ein offenes Paket für individuelle, kreative Wünsche. Insgesamt 33 Vereine werden nach dem Zufallsprinzip ausgelost. Einsendeschluss ist im Sommer, die Umsetzung wird mit den Vereinen persönlich abgestimmt. Informationen rund um das neue Förderkonzept, Fragen und Antworten sowie das Antragsformular finden Vereinsvorstände, Eltern und Jugendliche in ganz Österreich auf [www.drei.at/LikeaPro] (https://www.drei.at/LikeaPro)