Mitte-Rechts-Bündnis gewinnt Europawahl in Bulgarien

SOFIA (dpa-AFX) - In Bulgarien hat das prowestliche Bündnis Gerb-SDS die Europawahl klar gewonnen. Die Zentrale Wahlkommission (ZIK) in Sofia veröffentliche am Donnerstag die amtlichen Endergebnisse. Das prowestliche Bündnis mit dem dreimaligen Regierungschef Boiko Borissow an der Spitze ging mit 23,55 Prozent der Stimmen als stärkste politische Kraft aus der Europawahl am Sonntag hervor.

Damit wird das bis März in Bulgarien mitregierende Gerb-SDS-Bündnis fünf Abgeordnete zur Europäischen Volkspartei (EVP) im Europaparlament beisteuern. Das mit 14,45 Prozent drittplatzierte, ebenfalls bis März mit der Gerb-SDS regierende liberal-konservative Bündnis PP-DB gewann drei Sitze. Einen DB-Abgeordneten wird es in die EVP-Fraktion im EU-Parlament entsenden. Welcher Fraktion die beiden Abgeordneten der PP angehören werden, war zunächst noch unklar.

Die zur Fraktion der Liberalen im Europaparlament zählende Bewegung für Rechte und Freiheiten DPS landete überraschend auf dem zweiten Platz mit 14,66 Prozent der Stimmen und kam auf drei EU-Parlamentarier.

Auch die prorussische, nationalistische und EU-skeptische Partei Wasraschdane (Wiedergeburt), die 13,98 Prozent der Stimmen erhielt, wird drei Parlamentarier ins EU-Parlament entsenden. Die Sozialisten (BSP), die zur Fraktion der Progressiven Allianz der Sozialdemokraten gehören, erhielten den ZIK-Angaben zufolge mit 7,01 Prozent zwei Sitze im Europaparlament. Die populistische ITN (Es gibt so ein Volk) erhielt mit 6,04 Prozent der Stimmen nur einen Sitz im Europaparlament. Die ITN gehört ebenso wie Wasraschdane und die PP noch zu keiner Fraktion im EU-Parlament. Sie ziehen zum ersten Mal ins Europaparlament ein. Bulgarien hat im Europaparlament insgesamt 17 Mandate./el/DP/men