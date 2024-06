Pressestimme: 'Schwäbische Zeitung' zum neuen Wehrdienst-Modell

RAVENSBUR (dpa-AFX) - "Schwäbische Zeitung" zum neuen Wehrdienst-Modell:

"Ein Fragebogen soll, so schlägt es Verteidigungsminister Boris Pistorius vor, ein neues Wehrdienstmodell begründen. Fraglich ist, ob das Konzept sein Ziel erreicht: Aufwuchs der Bundeswehr. Derzeit tun 181.000 Soldaten Dienst. Tendenz: sinkend. Angestrebt sind 203.000 Männer und Frauen im Jahr 2031. Nato-Experten fordern sogar 272.000 Bundeswehr-Angehörige. Um diese Zahlen zu erreichen, ist eine allgemeine, gerechte Dienstpflicht für Männer und Frauen, bei der man sich für den Einsatz in der Pflege, im Rettungsdienst, im ökologischen wie auch sozialen Bereich oder eben in der Bundeswehr entscheiden muss, angesagt. Nur dann hat die Bundeswehr eine Chance, sich zu präsentieren, zu werben und zu wachsen. Vom "scharfen Ende" her ist zu denken: 20.000 bis 25.000 Soldaten sind jedes Jahr zu rekrutieren, damit Deutschland potenzielle Gegner glaubhaft abschrecken und sich im Ernstfall effektiv verteidigen kann. Diese Zahl muss Pistorius erreichen. Appelle allein werden nicht ausreichen."