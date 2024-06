Bidens Geburtstagsgrüße an Trump: 'von einem alten Typen zum anderen'

BARI/WASHINGTON (dpa-AFX) - Von Senior zu Senior: US-Präsident Joe Biden hat seinem republikanischen Amtsvorgänger und Wahlkampfgegner Donald Trump auf besondere Weise zum Geburtstag gratuliert. "Herzlichen 78. Geburtstag, Donald", schrieb Biden am Freitag auf seinem persönlichen Account bei der Plattform X, den er für Wahlkampfzwecke nutzt. "Lass es dir von einem alten Typen zum anderen sagen: Alter ist nur eine Zahl." Biden ist selbst 81 und damit der älteste US-Präsident aller Zeiten.

Die beiden liefern sich einen erbitterten Wahlkampf, in dem sie sich gegenseitig regelmäßig vorwerfen, Amerika und die Welt in den Abgrund zu stürzen. Biden setzte seine Geburtstagsgrüße von Italien aus ab, wo er am G7-Gipfel teilnahm - und ausgerechnet wegen seines Alters und seines mentalen Zustandes selbst für Diskussionen sorgte.

Biden macht regelmäßig mit Versprechern und kleinen Patzern von sich reden, die Trump und die Republikaner nutzen, um seine mentale Fitness infrage zu stellen. Beim G7-Gipfel handelte sich der US-Präsident nun Häme seiner politischer Gegner ein, weil er sich bei einem Programmpunkt mit den anderen Regierungschefs etwas abwesend wirkte./jac/DP/ngu