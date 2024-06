EQS-News: Ausserordentliche Generalversammlung vom 12. Juni 2024 - Sämtliche Anträge des Verwal- tungsrats wurden durch die Generalversammlung bestätigt

EQS-News: ESGTI AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

Hünenberg, 13. Juni 2024 - An der gestrigen ausserordentlichen Generalversammlung der ESGTI AG (Ticker: ESGTI) haben die Aktionäre

allen Anträgen des Verwaltungsrats zugestimmt. Um allen Aktionären die Teilnahme an der Generalversammlung zu ermöglichen, hat der Verwaltungsrat entschieden, die Generalversammlung sowohl persönlich als auch per Videokonferenz durchzuführen. Insgesamt waren 13'798'412 Aktienstimmen bzw. 53.10% der ausgegebenen Aktien an der Generalversammlung vertreten.



Der Jahresbericht, die Jahresrechnungen nach OR sowie die konsolidierten Jahresrechnungen nach IFRS 2022/2023 sowie der Vergütungsbericht wurden genehmigt. Die Generalversammlung genehmigte den Vortrag des Bilanzverlusts auf die neue Rechnung. Die Generalversammlung erteilte dem Verwaltungsrat die Décharge für das Geschäftsjahr 2022/2023.



Sodann beschloss die Generalversammlung das aktuell bestehende Aktienkapital von CHF 40'537’175.64 eingeteilt in 25'985'369 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.56 in neu 155'912’214 vinkulierte Namenaktien zum Nennwert von je CHF 0.26 zu zerlegen.



Zudem beschloss die Generalversammlung die generelle Revision der Gesellschaftsstauten vom 27.07.2022, damit diese dem neuen und per 1. Januar 2023 in Kraft getretenen Aktienrecht entsprechen. Die Generalversammlung beschloss dabei insbesondere die Aufhebung des bisherigen genehmigten Kapitals und stattdessen die Einführung eines Kapitalbands sowie eines bedingten Kapitals.



Im Übrigen nahm die Generalversammlung von der Dekotierung der Gesellschaft von der BX Swiss per 4. Juli 2024, gemäss Entscheid der BX Swiss vom 3. Mai 2024, Kenntnis.



Kontakt

Andreas R. Bihrer, Präsident des Verwaltungsrates

E-Mail: general-meeting@esgti.com, Tel.: +41 41 500 19 60



Über ESGTI AG

Die ESGTI AG ist eine Investmentgesellschaft mit Sitz in der Schweiz. Gegründet 2009, investiert das Unternehmen beruhend auf ESG-Prinzipien. Die Aktien der ESGTI AG (ISIN: CH0298294981) sind seit dem 1. Oktober 2021 an der BX Swiss kotiert.



